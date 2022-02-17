TUA, En Büyük Uzay Kongresi İçin İstanbul'u Aday Gösterdi

Türkiye Uzay Ajansı, her yıl düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi'nin 2025 yılında İstanbul'da düzenlenmesi için başvuruda bulundu. Kongre, geçtiğimiz yıl Dubai'de gerçekleşmiş, TUA da burada anlaşmalara imza atmıştı.

Her yıl Uluslararası Astronot Federasyonu (IAF) üyesi ülkelerin birinin ev sahipliğinde düzenlenen Uluslararası Uzay Kongresi, artık yeni bir ülkenin daha ev sahipliğinde düzenlenme şansına sahip: Türkiye. Türkiye Uzay Ajansı, Ekim 2021’de IAF’a resmen katıldığını açıklamıştı. Bugün de önümüzdeki yıllarda düzenlenecek Kongreler için harekete geçti.

Türkiye Uzay Ajansı, Uluslararası Uzay Kongresi’nin 2025 yılında İstanbul’da gerçekleştirilmesi için adaylık başvurusunda bulundu. Uluslararası Uzay Kongresi için yarışacak adayların henüz tamamı açıklanmazken, İstanbul’a rakip olacak adaylar arasında şu anda Soçi (Rusya) ve Peki (Çin) yer alıyor. Adayların oylaması, eylül ayında Paris’te düzenlenecek 2022 Uluslararası Uzay Kongresi’nde gerçekleştirilecek.

TUA, geçtiğimiz yıl Dubai'de düzenlenen Kongre'de yer almıştı:

Uluslararası Uzay Kongresi, geçtiğimiz yıl Dubai’de organize edilmişti. Türkiye Uzay Ajansı, bu Kongrede açtığı pavilyon ile ilgi görmeyi başarmış, 30’un üzerinde kuruluşla görüşmeler gerçekleştirmişti. TUA, Dubai Dünya Ticaret Merkezi’nde gerçekleşen organizasyonda Japonya Uzay Araştırma Ajansı ve Meksika Uzay Ajansı ile iş birliği anlaşmaları imzalamıştı.

Her yıl düzenlenen Kongre, yüzlerce kuruluş ve binlerce katılımcıyı bir araya getiriyor ve uzay çalışmalarına yönelik son gelişmelere ev sahipliği yapıyor. Kuruluşlar ve şirketler arasında sürdürülebilir iş birliklerinin gelişmesine de olanak sağlıyor.