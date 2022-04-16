Uzaya Gidecek Türk İçin Çalışmalar Yakında Başlıyor

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Türkiye'nin uzay çalışmalarına dair yeni açıklamalarda bulundu. Varank, uzaya gönderilecek kişi için duyuruların yakında başlayacağının sinyallerini verdi.

Türkiye, son zamanlarda uzay konusundaki planları ve bu hususta attığı adımlarıyla sık sık gündeme geliyor. Geçtiğimiz yıl şubat ayında açıklanan Milli Uzay Programı kapsamında Türkiye’nin uzay hedeflerine dair 10 adım belirlenmiş; bu hedeflerden ilkinin ise Cumhuriyet’in ilanının 100. yılında, yani 2023’te Ay’a sert iniş yapmak olduğu belirtilmişti.

Bir ay kadar öncesinde ise Türkiye Uzay Ajansı, Ay Araştırma Görevi (AYAP-1) çerçevesinde Ay’a gidecek uzay aracını taşıyacak olan Milli Hibrit İtki Sistemi’ne (HİS) dair yeni detaylar paylaşmış; bu paylaşımda yer alan videoda milli sistemi oluşturan bileşenlerden bahsedilmişti. Bugünse Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen Sağlık Bilimleri Üniversitesi Mekteb-i Tıbbiyye-i Şahane 2022 Ödül Töreni’nde Türkiye’nin uzay programına dair yeni açıklamalarda bulundu.

Uzaya gönderilecek kişinin seçilmesi için kısa süre içerisinde duyuru yapılacak

Yaptığı konuşmada uzay çalışmalarının önemine dikkat çeken Varank, yakın bir zamanda Türkiye’den uzaya gönderilecek olan kişilerin seçilmesi için duyuru yapılacağını ifade etti.

Uzay programı kapsamında uzaya gönderilecek olan kişilerin özel şartlarının olması gerektiğini belirten Varank, "Yakın bir zamanda Türkiye'nin uzaya göndereceği insanları seçmek üzere duyuruya çıkacağız. Sağlık Bilimleri Üniversitesinin kurduğu merkez de çok işimize yarayacak. Uzaya gidecek insanların özel şartları olması gerekiyor. “ şeklinde kaydetti.

Bununla birlikte Varank, “Bu merkezin yakın zamanda ilk kullanıcılarından bir tanesi Bakanlığımız olacak. Uzaya gidecek Türk vatandaşını orada testlerden geçireceğiz." ifadeleriyle, seçilen kişinin Sağlık bilimleri Üniversitesi tarafından kurulan merkezde testlere tabi tutulacağını da sözlerine ekledi.