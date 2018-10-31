e-Spor Temalı İlk Film İyi Oyun'un Galası Gerçekleşti

Dünyanın e-spor temalı ilk filmi olma niteliğini taşıyan İyi Oyun'un galası, Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz'in de katılımı ile İstanbul'da gerçekleşti.

Özellikle League of Legends (LoL), PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) ve Counter-Strike: Global Offensive (CS: GO) gibi oyunların popülerleşmesi ve bu oyunlar için düzenlenen turnuvaların devasa boyutta etkinliklere dönüşmesi ile e-spor sektörü, kimsenin görmezden gelemeyeceği bir ekonomi ve taraftar desteğine kavuşmuş oldu.

Türkiye, e-spor etkinlikleri konusunda dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olmasa da e-spor oyuncusu yetiştirmek ve e-spor takımları oluşturmak konusunda pek çok ülkeyi geride bırakmayı başarıyor. Hal böyle olunca da dünyanın ‘e-spor’ temalı ilk sinema filmi olan ‘İyi Oyun’ Türkiye’de çekilmiş oldu.

Yönetmen koltuğuna Umut Aral’ın oturduğu İyi Oyun, 2 Kasım’da vizyona girerek başta oyun severler olmak üzere tüm sinema severlerin beğenisine sunulacak. Filmin galası ise dün İstanbul’da gerçekleşti. Doğuş Yayın Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Aclan Acar ve Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz gibi önemli isimlerin katıldığı galada İyi Oyun’un beğeni topladığını söyleyebiliriz.