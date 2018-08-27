Rus devlet savunma sanayi şirketi Rosteh'in Uluslarası İş birliği ve Bölgesel Politikalar Direktörü Viktor Kladov, Türkiye ve Rusya'nın ortak bir savaş uçağı üretebilecek kapasitede olduğunu belirtti.

Yakın zamanda gerçekleştirilen S-400 anlaşmasının, Türkiye ve Rusya arasındaki askeri-teknik iş birliğini güçlendirmek için önemli bir adım olduğuna dikkat çeken Kladov, önemli açıklamalarda bulundu. Rusya ile Türkiye arasında 5. nesil savaş uçağı üretimi için uzun bir istişare sürecine ihtiyaç duyulduğuna işaret eden Kladov, "Böyle büyük bir proje için tarafların yalnızca ilgisi yeterli değil, aynı zamanda ortak çalışmak için hazır olmaları da gerekiyor" değerlendirmesinde bulundu.

Anadolu Ajansı muhabirinin sorularını yanıtlayan Kladov, Türkiye ile yürütülen S-400 hava savunma sistemleri anlaşması, ortak savaş uçağı üretimi, askeri-teknik ve diğer sanayi sektörlerindeki projelere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ortak savaş uçağı üretiminin önemli bir karar olduğunu belirten Kladov, "Ancak böyle bir karar alınırsa, Rusya ve Türkiye'nin bu projenin uygulanmasında önemli sonuçlar elde etmek için yeterli teknoloji ve sanayi altyapısına sahip olduğundan eminim" ifadelerini kullandı.

Türkiye pazarının, Rosteh için öncelikli pazarlardan biri olduğunun altını çizen Kladov, "Yalnızca savunma sanayisi değil, özellikle de sivil sanayi için yüksek teknoloji konusunda teklif edebileceğimiz şeyler var." ifadesini kullandı. Türkiye'nin Türkiye Uzay Ajansı'nı kurmaya yönelik kararını memnuniyetle karşıladıklarını belirten Kladov, "Alt kuruluşumuz Rosoboronexport, Türk uydusu Turksat-4A'nın fırlatılmasında yer almıştı. Dahası, Türkiye'nin coğrafi konumunu ve bölgesel madencilik sanayisini göz önünde bulundurduğumuzda, madencilik konusunda da önerebileceğimiz teknolojilere sahibiz. Şvabe holdingimiz ise yüksek teknoloji tıbbi ekipmanların üretimine yoğun bir şekilde devam ediyor. Tüm bu sektörlerin Türkiye'de yüksek bir potansiyele sahip olduğuna eminim." şeklinde konuştu.