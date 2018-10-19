Kişisel Verileri Koruma Kurumu Başkanı Faruk Bilir, bazı veri güvenliği ihlali iddiaları nedeni ile sosyal medya devi Facebook hakkında inceleme başlattıklarını dile getirdi.

2016 yılında yürürlüğe giren Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında kurulan Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun mevcut başkanı olan Faruk Bilir, sosyal medya devi Facebook hakkında yürüttükleri inceleme ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Facebook'un, veri sorumlusu olarak Türk vatandaşlarına ait kişisel verileri Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun işleyip işlemediği, veri işleme konusunda vatandaşları yeterince bilgilendirip bilgilendirmediğinin incelendiğini belirten Bilir, Facebook ile ilgili bazı veri güvenliği ihlali iddiaları üzerinde incelemenin genişletildiğini dile getirdi.

Daha önce başlatılan ön incelemenin genişletildiğini ve sürecin hala devam ettiğini dile getiren Bilir, ‘’Ancak son günlerde basına yansıyan Facebook'la ilgili bazı yeni veri güvenliği ihlali iddiaları nedeniyle söz konusu incelemenin kapsamı bu iddiaları da kapsayacak şekilde genişletilmiştir. Türk vatandaşlarının kişisel verilerinin siber ortamlarda korunması ve güvenliğinin sağlanması için gerekli çalışmalar Kişisel Verileri Koruma Kurulunca hassasiyetle yürütülmektedir.’’ dedi. Bilir ayrıca herhangi bir veri işleme usulsüzlüğü veya veri istismarı tespit edildiğinde gerekli yaptırımların uygulanacağını söyledi.

Kişisel Verileri Koruma Kurulu, ilgili kanun hükümleri gereği hukuka uygun olmayan veri işleme faaliyeti tespit ettiğinde idari para cezası, Türkiye'deki veri işleme faaliyetlerinin durdurulması gibi idari yaptırımlarda bulunabiliyor. Bu konuda da konuşan Bilir, ‘’Siber ortamda Türk vatandaşlarının kişisel verisi uluslararası standartlara uygun olarak korunmaktadır. İnceleme kapsamında vatandaşlarımızın kişisel verilerinin işlenmesinde hukuka uygun olmayan durumları tespit etmemiz halinde kanundaki yaptırımlar uygulanacaktır.’’ diyerek Facebook’un bir ceza almasının söz konusu olduğunu belirtti.