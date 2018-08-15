Türk Lirası'nın değer kaybetmesi bizler için ne kadar kötü bir haber olsa da, Türkiye'ye turistik amaçlarla gelmeyi düşünenler için bir o kadar iyi.

Gün itibarı ile 1 sterlin 8,02 TL'den işlem görüyor. Bu da İngiltere'de yaşayan ve Türkiye gibi turistik açıdan dünyanın en zengin ve güzel bölgelerinden birini ziyaret etmek isteyenler için mükemmel bir tatil olanağı sunuyor.

İngiltere'nin önemli döviz şirketlerinden ICE'nin yaptığı açıklamaya göre son 1 ay içerisinde, Türk Lirası'na olan rağbet %24 bin oranında artış gösterdi. Kasalarında neredeyse hiç Türk Lirası kalmadığını belirten yetkililer, talebe yetişmekte zorlandıklarını belirtti.

ICE Genel Müdürü Louis Bridger konuyla ilgili şunları söyledi:

"Stoklarımızı artırmak için tedarikçilerimiz ve Türkiye Merkez Bankası ile yakın çalışıyoruz. Fakat talep o kadar büyük ki, yarın sabaha kadar internet üzerinden TL satamayabiliriz."

Konuyla ilgili İngiltere'nin ünlü The Guardian gazetesinde de bir makale yayınlandı. Makalede şu sözlere yer verildi:

"İngiliz döviz bürolarının büyük kısmında lira kalmadı ama Londra'daki Luton Havalimanı ve Doncaster Havalimanı'ndan hâlâ lira edinebilirsiniz."