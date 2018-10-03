Türkiye’ye Oyunculuğu Sevdiren 11 Yerli e-Spor Takımı

Küresel çapta ciddi bir kitleye hitap eden e-spor, uzun bir süredir ülkemizde de icra ediliyor. Büyük spor kulüplerinin ciddi yatırımlarıyla şahlanan sektör, belki de geleceğin en hareketli e-spor liglerinden birisine sahip olmamızı sağlayacak. Şimdi gelin, kazandıkları kupalar ve takım ruhlarıyla Türkiye’ye oyunculuğu bir kez daha sevdiren yerli e-spor kulüplerimizi tanıyalım.

Aslında bakarsanız elektronik ortamda takımlar halinde mücadele etmenin, bir spor dalı olarak kabul görmesi çok zor oldu. Küresel basında profesyonel oyunculuğun ve takım ruhunun spor icra etmek için yeterli olmayacağına yönelik çok sayıda iddia yer aldı. Daha sonra profesyonel oyuncu olmanın, en az futbol ya da basketbol kadar iyi kondisyon ve koordinasyon gerektirdiği anlaşıldı. Bu anlayış hakim olduktan sonra oyun sektörü bambaşka bir yönde ilerlemeye başladı.

Ülkemizde de küresel olarak yaşanan bu değişimler hissedildi. Oyun dünyasında kendisine profesyonel şekilde yer edinmek isteyen gençlerin sayısı hızla artıyor. Aynı zamanda her geçen dönem yeni bir oyun tarzıyla birlikte yeni takımlar, yeni ligler ve şampiyonalar düzenleniyor. Özellikle bazı oyunlarda, Türk e-spor kulüplerinin eline dünya çapında su döken çıkmıyor.

Bugün hep beraber, ülkemizde faaliyet gösteren gözde e-spor takımlarına göz atıyoruz. Sıralamada herhangi bir üstünlük ibaresi belirlemedik. Favori takımını belirmek isteyenler için içeriğin sonunda da bir sürprizimiz var.

Beşiktaş Esports:

2015 yılı Ocak ayında Beşiktaş Jimnastik Kulübü tarafından kurulan takım, o günden bu yana çok sayıda turnuvada galibiyet elde etti. League of Legends, PUBG, CS:GO gibi e-sporun en sevilen oyunlarında mücadele eden takımları var. Ayrıca kulübün bünyesinde kadın e-sporcular için kurulan takımlar da mevcut.

1907 Fenerbahçe E-spor:

Fenerbahçe, e-spor konusunda büyük spor kulüplerine göre biraz geri planda kalsa da toparlanmaya devam ediyor. League of Legends takımıyla 2017 kışındaki turnuvalara katılan kulüp, Wolfteam’de de mücadele ediyor. Takımın ilerleyen yıllarda farklı oyunlar için, daha etkili kadrolarla sunucularda olması bekleniyor.

Galatasaray Espor:

Galatasaray, e-spor konusunda oldukça aktif görünen büyük spor kulüpleri arasında bulunuyor. Wolfteam ve Zula gibi oyunlarda çok sayıda başarıya ulaşan takım, taraftarları için biraz daha mücadeleci kimliğe kavuşmak istiyor.

Bahçeşehir SuperMassive:

Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde kurulan takım, son dönem başarıları ve transferleriyle konuşuluyor. Şu sıralar sadece League of Legends takımı bulunan BAU SuperMassive, daha çok konuşulaşacak gibi görünüyor. Bakalım yeni sezonda kendilerinden neler göreceğiz.

Youthcrew:

Beykent Üniversitesi bünyesinde kurulan takım, daha önce Crew adıyla biliniyordu. Geçtiğimiz sezonda yenilenen yapısı ve adıyla mücadele eden ekip, Wolfteam gibi Türkiye’deki popülerliği ile nam salmış oyunlarda da boy gösteriyor.

Galacticos:

LOL ve Wolfteam oyunlarında faaliyet gösteren Galacticos, ülkemizde taraftar sayısı açısından ciddi bir oyuncu kitlesine hitap etmeye başladı. Yabancı oyuncu transferleriyle takımı adeta kültürler beşiği gibi. Galacticos’un geleceği heyecan uyandırıyor.

Dark Passage:

Ülkemizin en çok konuşulan takımlarından olan Dark Passege, aynı zamanda en köklü e-spor oluşumu olarak biliniyor. 2003 yılında kurulan ekip, bugüne kadar sayısız turnuvada ülkemizi de temsil etmeyi başardı. League of Legends, CS:GO gibi e-sporun kültleşmiş oyunları Dark Passage ekibine göre çok da zor değil.

HWA Gaming:

HWA Gaming, League of Legends, PUBG, Hearthstone, Wolfteam ve Starcraft gibi 20 farklı oyun için kuruduğu takımlarla, en istikrarlı e-spor kulüplerimizden. 2008 yılında faaliyete geçen HWA, kısa sürede e-spor dünyasında ciddi bir kitleye ulaştı. Kulübün katıldığı tüm turnuvaların %92'sinde derece aldığını da unutmamak gerek.

Space Soldiers:

Uluslararası arenada ülkemiz adına en çok başarıya ulaşan takım olan Space Soldiers, bugüne kadar 26 uluslararası derece elde etti. Takımın 5 oyuncusu Türkiye Milli CS:GO takımında yer alıyor. Takımın bütün başarıları 2015 yılında kurulmasının ardından sadece 3 yıl kadar kısa bir süre içerisinde geldi.

Team Aurora:

Doğuş Üniversitesi bünyesinde kurulan Team Aurora, son zamanlarda biraz sessiz. Yine de takımın Türkiye’deki herhangi bir turnuvayı kaçırmak istemediğini biliyoruz. Eğer bu iddiasını sürekli hale getirirse, gerçekten de e-sporda farklı bir renk görebiliriz.

Royal Bandits:

Ülkemizin en genç e-spor takımlarından olan Royal Bandits, aktif olarak e-spor sektöründe bulunan hemen hemen bütün oyunlarda takım kuruyor. Kulübün asıl amacı, e-spor konusunda profesyonel ve kurumsal bir yönetim örneği sergileyerek, Türkiye’deki e-spor dünyasına rol model olmak.