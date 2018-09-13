ABD’den Yeni Bir iPhone Xs Ne Kadara Mal Oluyor?

Apple her yeni iPhone modelini piyasaya sürdüğünde, en çok merak edilen konulardan birisi de telefonların ABD’ye gidilip alındığında ne kadara mal olduğudur. Gelin 2018 model iPhone’ların ABD’ye gidilip alındıklarında ne kadar mal olacaklarına hep birlikte bakalım.

Yeni iPhone modellerinin ABD ve Türkiye arasındaki uçurum gibi olan fiyat farkları, bu yıl da gündemden düşmeyecek. Geçtiğimiz yıllara nazaran daha önemli bir soru haline gelen yurt dışı alımları, dolar kurunun bir yılda neredeyse ikiye katlanmasıyla daha da merak edilir bir hal aldı.

Apple’ın 12 Eylül 2017’de iPhone X, 8 ve 8 Plus’ı tanıttığı tarihte dolar kuru 3.40 TL’den açılış yapmıştı (Bu kur üzerinden yurt dışı alımlarına ilişkin geçen yıl yaptığımız habere göz atabilirsiniz). 12 Eylül 2018’de ise iPhone Xs, Xs Max ve XR modellerini gördük, dolar kuru ise aynı gün 6.44 TL seviyesinden açılış yaptı. Bu büyük fark, Apple’ın diğer bütün ürünlerine eş zamanlı zam olarak yansıdı.

iPhone Xs, Xs Max ve XR’ın ABD fiyatlarıyla başlayalım:

iPhone XR 64 GB: 749 dolar

iPhone XR 128 GB: 799 dolar

iPhone XR 256 GB: 899 dolar

iPhone Xs 64 GB: 999 dolar

iPhone Xs 256 GB: 1149 dolar

iPhone Xs 512 GB: 1349 dolar

iPhone Xs Max 64 GB: 1099 dolar

iPhone Xs Max 256 GB: 1249 dolar

iPhone Xs Max 512 GB: 1449 dolar

ABD’ye gidilip satın alınan bir iPhone’nun Türkiye’de kullanılabilmesi için aşılması gereken bazı engeller var. Bunlardan ilki, ABD’de uygulanan %.7.25’lik satış vergisi. Cihazları ABD’de satın aldığınız zaman vergili gerçek maliyetleri şöyle oluyor:

iPhone XR 64 GB: 803 dolar (+54 dolar vergili fiyatı)

iPhone XR 128 GB: 857 dolar (+58 dolar vergili fiyatı)

iPhone XR 256 GB: 964 dolar (+65 dolar vergili fiyatı)

iPhone Xs 64 GB: 1071 dolar (+72 dolar vergili fiyatı)

iPhone Xs 256 GB: 1232 dolar (+83 dolar vergili fiyatı)

iPhone Xs 512 GB: 1447 dolar (+98 dolar vergili fiyatı)

iPhone Xs Max 64 GB: 1179 dolar (+80 dolar vergili fiyatı)

iPhone Xs Max 256 GB: 1340 dolar (+91 dolar vergili fiyatı)

iPhone Xs Max 512 GB: 1554 dolar (+105 dolar vergili fiyatı)

Şimdi bu fiyatlar üzerinden, güncel dolar kuruna göre TL cinsinden oluşan fiyatları yazalım:

iPhone XR 64 GB: 5101 TL

iPhone XR 128 GB: 5441 TL

iPhone XR 256 GB: 6123 TL

iPhone Xs 64 GB: 6804 TL

iPhone Xs 256 GB: 7825 TL

iPhone Xs 512 GB: 9187 TL

iPhone Xs Max 64 GB: 7485 TL

iPhone Xs Max 256 GB: 8506 TL

iPhone Xs Max 512 GB: 9868 TL

ABD’den bu fiyatlarla satın aldığınız cihazları Türkiye’de kullanmak için iki kalem daha masraf etmeniz gerek:

Bandrol Ücreti: 20 Euro, güncel kur ile +148 TL

IMEI Kayıt Harcı: +170,7 TL

Artık ABD’den satın alınan son model iPhone’u Türkiye’de kullanmaya hazırsınız. Peki her model için ne kadar ödeme yapmamız gerek?

ABD’den alınan iPhone Xs, Xs Max ve XR toplam maliyeti:

iPhone XR 64 GB: 5420TL

iPhone XR 128 GB: 5760 TL

iPhone XR 256 GB: 6441 TL

iPhone Xs 64 GB: 7122 TL

iPhone Xs 256 GB: 8144 TL

iPhone Xs 512 GB: 9506 TL

iPhone Xs Max 64 GB: 7803 TL

iPhone Xs Max 256 GB: 8825 TL

iPhone Xs Max 512 GB: 10187 TL

Gördüğünüz üzere tüm masraflarla Türkiye’deki vergi uygulamalarından muhaf tutulan yeni iPhone’lar 10 bin TL’nin üzerine çıktı. Bu durum, Türkiye’deki resmi satışlarının ne denli yüksek olacağına dair bir işaret.

Türkiye’de satılan bir iPhone ÖTV (%25), TRT Bandrolü (%10) ve bu işlemlerden sonra oluşan rakama ek olarak %18 KDV uygulaması yapılıyor. Bunun üzerine satış noktalarına ve mağazalara göre değişen kar tutarları da ekleniyor. Böylece en ucuz model olan iPhone XR’ın 10 bin TL dolaylarında, en pahalı iPhone Xs Max’ın da 15 bin TL dolaylarında olması bekleniyor. Gelin biz yurt dışından satın alınan iPhone’a ne kadar harcama yapacağımızı hesaplamaya devam edelim.

ABD’den iPhone’u almak için Apple’ın Kaliforniya Cupertino’daki genel merkezinde yer alan mağazasına gittiğinizi varsayalım. İstanbul - San Francisco arasında en ucuz uçak bileti 3.484 TL olarak etiketlendirilmiş durumda. Geri dönüş için de aynı masrafı yapacağınızı düşünürsek, bu rakamı ikiye katlamanız gerekiyor. Bir de San Francisco’dan Kaliforniya’ya, oradan da Cupertino’daki Apple genel merkezine kısa süreli yolcuklarınız için küçük harcamalar söz konusu.

Eğer yolculuk yapmak istemiyor, ABD’de tanıdıklarınız bulunuyorsa tüm bu yol masraflarından kurtulup, toplam maliyet tablosundaki fiyatlarla alım yapabilirsiniz.

Son olarak, 12 Eylül 2017’de tanıtılan iPhone X’un, aynı gün yapılacak yurt dışı alım masraflarını hatırlayalım:

iPhone X 64 GB: 3977 TL

iPhone X 256 GB: 4539 TL

Not: iPhone X'un tanıtım tarihindeki başlangıç fiyatı 999 dolardı. Bu yıl aynı tarihte iPhone Xs'in başlangıç fiyatı da 999 dolar olarak açıklandı. ABD'de fiyatlar arasında fark oluşmazken, cihazı oradan alıp getirseniz bile +3.125 TL'lik bir fark oluşmuş durumda. Resmi Türkiye fiyatları açıklandığında, yine geçtiğimiz yılın fiyatlarıyla bir kıyaslama yapacağız, takipte kalın.