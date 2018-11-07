Türkiye Zeka Vakfı Üyesinden İlginç IQ Açıklaması

Katıldığı bir programda açıklamalar yapan Türkiye Zeka Vakfı Yönetim Kurulu üyesi ve Ekonomi Uzmanı Dr. Şeref Oğuz, ilginç açıklamalarda bulundu.

Dr. Şeref Oğuz, İskenderun Teknik Üniversitesi'nde bir konferans vererek çeşitli açıklamalarda bulundu. Her toplumun yüzde 2'lik kısmının yetenekli ve zeki insanlardan oluştuğunu belirten Oğuz, "bu yüzde 2'lik kısmın davranışları toplumların kaderini belirlemekte etkili oluyor" diye konuştu.

Türkiye Zeka Vakfı'nı 26 yıl önce şu anki Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk ile beraber kurduklarını belirten Oğuz, sözlerine şöyle devam etti: "Ben bir şey keşfettim. Bu zeki ve yetenekli insanları devlete, milletime, şirketlere sokmak için onlardan daha zeki ve yetenekli insanlara ihtiyaç var. Şöyle bir analoji kullandım. Siyah beyaz TV üzerinden renkli reklam yapmak nasıl imkansızsa, ya da sağır birini O Ses Türkiye'de jüri yapıyorsun. Ya da kör birini dünya güzellik yarışmasında jüri üyesi yapıyorsun.''

IQ seviyesi düşük olanların yüksek olanlarla mücadele içinde olduğunu vurgulayan Oğuz, ''Devletin işe aldığı kişinin ortalama IQ seviyesi 80 ile 82 arasında. Almanya'daki devlet memurları sınavlarına baktığımızda ise bu sonuç 96 gibi bir sayı çıktı. Yapılan araştırmalar, suç örgütlerindeki kişilerin IQ seviyesinin 120-130 arasında olduğunu gösteriyor. Bu gerçekten korkunç bir durum. Düşünebiliyor musunuz 82 IQ ile işe alınan bir insan, 120-130 IQ'lu bir haydutla veya bir rakiple savaşmak durumunda. Bu, ülkemiz için gerçekten büyük bir sıkıntı.'' ifadelerini kullandı.