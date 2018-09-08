Teknolojinin hızlı gelişimiyle siber saldırganlarda yeni eşikler doğsa da Türkiye'de geleneksel yöntemler kullanılmaya devam ediyor.

Siber saldırılar düzenleyenlerin en çok kullandığı yöntem sizce hangisi? İlginçtir ki hala flash bellekler! Geleneksel yöntemi bir kenara bırakamayan saldırganlar, Türkiye’deki şirketlerin büyük bir çoğunluğuna saldırı gerçekleştirdi. Özellikle yaz aylarında artan saldırılar, Türkiye’de yüksek oranda flash bellekler aracılığı ile yapılıyor.

Siber saldırılar, gelişen teknolojiyle yeni kapıları zorlasalar da araştırmalara göre en çok flash bellek ile gerçekleştiriliyor. Özellikle son dönemde hem online hem de flash bellekle gerçekleştirilen kurum saldırılarında önemli bir artış var.

Tüm dünyada büyük şirketlerin uyarısıyla flash belleklerin kurum içerisinde kullanımı yasaklanıyor, hatta yok edilmesi bile talep ediliyor. Uzmanlar; virüsleri çok iyi kamufle edebilen, uzun süre saklayabilen ve temizlenmesi oldukça zor flash belleklerin bilgisayarlardan uzak tutulması öneriyorlar.

Saldırganların bilgisayarlara erişmek için birde oldukça basit bir yöntemi var. “gizemli flash bellek” adı verilen bu plana göre siber suçlular erişmek istedikleri bilgisayarın önüne flash bellek bırakıyor. Bilgisayar kullanıcısı ise kendi için bırakıldığını düşünerek flash belleği bilgisayarına takıyor. Bu yöntemle suçlular; hassas verilere erişebiliyor, sisteme zarar verebiliyor, zararlı yazılımlar yükleyebiliyor.