Türkiye, hava araçlarının ülke hava sahasını herhangi bir yere inmeksizin geçmesi anlamına gelen overflight uçuşlar açısından oldukça yoğun bir dönem yaşıyor. Ocak ve ekim ayları arasında Türkiye semalarından günlük ortalama geçen uçak sayısı 5.606’yı buldu.

Ülkemiz son iki sene içerisinde hava trafiği konusunda oldukça yoğun bir dönem yaşıyor. Özellikle overflight adı verilen; hava aracının ülke hava sahasını herhangi bir yere inmeden geçmesi anlamına gelen uçuşlar açısından oldukça yoğun bir dönem geçiren Türkiye’de bu sene günlük ortalama geçen uçak sayısı oldukça yüksek seviyelere ulaştı.

2019 yılının ocak-ekim ayları ile geçen yılın dönemini kapsayan 669 günlük sürede Türkiye’nin hava sahasını günlük ortalama 5 bin 606 uçak kullandı. Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü, “Ülkedeki tüm havalimanlarından yapılan geliş-gidiş seferleri ve hava sahasından icra edilen transit üst geçişler göz önüne alındığında Türk havacılığı yoğun bir dönemi geride bıraktı” açıklamalarında bulundu.

Ocak-ekim ayları arasındaki dönemde overflight uçuşları 400 bin 163 olarak belirlendi

Türk hava sahalarında geçen yıl yaklaşık 1 kilometrekarelik Türk hava sahasından 473.051 uçak üst geçiş yapmıştı. Bu sene ise overflight uçuşları toplam 400.163 olarak istatistiklere yansıdı. Böylece 2018 senesi ile bu senenin ilk 10 aylık dönemi baz alındığında Türkiye hava sahasının kullanıldığı uçuş sayısı 3 milyon 750 bin 462 olarak belirlendi.

Bu yılın nisan ayından itibaren yalnızca özel ve kargo seferlerine ev sahipliği yapan Atatürk Havalimanı, geçen sene 464.646 sefere ev sahipliği yapmıştı. 2019’un ocak-ekim döneminde ise Atatürk Havalimanı’ndan 132.946 sefer gerçekleştirildi.

Geçen yıl 29 Ekim’de ilk fazı törenle açılan İstanbul Havalimanı’nda ise bu senenin ilk on ayında toplamda 260.382 sefer düzenlendiği açıklandı. Bu dönemde Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’nda 197.228 sefer düzenlenirken, İzmir Adnan Menderes Havalimanı’nda 71.206 sefer icra edildi.