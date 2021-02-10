Doğu Anadolu Gözlemevi Teleskobu, İlk Işığını 2022'de Alacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Milli Uzay Tanıtım Programı'nda yaptığı açıklamalarda Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) hakkında bazı bilgiler verdi. Yapılan açıklamalara göre Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobu, ilk ışığını 2022 yılında alacak. Kubbesinin yüzde 90'lık bölümü tamamlanan DAG, uzay bilimleri çalışmalarına büyük katkı sağlayacak.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Uzay Ajansı tarafından Twitter üzerinde bir paylaşım yapılmıştı. Bu paylaşım, 9 Şubat 2021 tarihini işaret etmişti ancak konu ile ilgili herhangi bir bilgi verilmemişti. Dolayısıyla gören herkesi heyecanlandıran paylaşımın neden yapıldığı, videonun sonunda görünen 9 Şubat 2021 tarihinde ortaya çıktı. Cumhurbaşkanlığı Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı açıklamalara göre Türkiye, tarihi bir dönüm noktasına erişti.

Ülkemizin ilk uzay programı, dün gece açıklanmış oldu. Yapılan açıklamalara göre Türkiye, 2023 yılında ilk kez Ay'a ulaşmak için çalışmalara başladı. Elbette bu kongrede konuşulan tek şey Ay'a gitmek veya uzaya roket göndermek değildi. Cumhurbaşkanı, uzaya gitme planlarının yanı sıra yapımına birkaç yıl önce başlanan Doğu Anadolu Gözlemevi (DAG) ve Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobu hakkında bilgiler verdi.

Türkiye'nin en büyük optik ve kızılötesi teleskobu, ilk ışığını 2022'de alacak:

Erzurum'da bulunan 3.170 rakımlı Konaklı Karakaya Tepelerinde yapımına başlanan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin büyük bir bölümü tamamlandı. Yapılan açıklamalara göre yol dışındaki altyapısının yüzde 95'i tamamlanan Doğu Anadolu Gözlemevi'nin kubbesinin de yüzde 90'lık bölümünün tamamlandığı açıklandı.

Uzay bilimleri çalışmalarına büyük katkı sağlaması beklenen gözlemevine yerleştirilecek teleskobun tasarımı Türkiye'de gerçekleştirildi. Parçalarının ise bir kısmı Belçika'da, bir kısmı da İtalya'da yapıldı. Elektronik ve güvenlik testleri yapılan teleskobun yıl sonuna kadar hem İtalya hem de Belçika'dan yola çıkarılacağı ve kurulum için Erzurum'a getirileceği açıklandı. Türkiye'nin en büyük teleskobu olacağı söylenen teleskopta tek parça ayna bulunacak. Açıklamalara göre sönüklük anlamında gözlemlenmeyecek gök cismi yok denecek kadar az.