Türksat 5A'dan Fırlatıldıktan 35 Dakika Sonra Sinyal Alındı

Bu sabah itibarıyla yörüngeye fırlatılan Türksat 5A uydusu hakkında açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, uydudan ilk sinyalin fırlatmadan 35 dakika sonra alındığını belirtti.

Türkiye’nin yeni haberleşme uydusu olan Türksat 5A, bu sabah TSİ 05.15'te ABD'nin Florida eyaletinde bulunan Cape Canaveral Fırlatma Üssü’nden uzaya gönderildi. Türkiye’nin beşinci nesil haberleşme uydusu olan Türksat 5A’yı uzaya, Elon Musk’ın CEO’su olduğu SpaceX’in Falcon 9 roketi taşıdı.

Uydunun Dünya’dan ayrılıp yörüngeye doğru harekete geçmesinden sonra açıklamalarda bulunan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, “Türksat 5A uydumuzdan 35'inci dakikadan sonra ilk sinyal geldi. Uydumuz, yolculuğuna devam ediyor. Bu yolculuk 4 ay sürecek. Daha sonra testlerimizi yapacağız ve uydu faaliyete alınacak.” ifadelerini kullanarak uydunun çalışır durumda olduğunu aktardı.

Türksat 6A, 2022'nin ilk aylarında fırlatılacak

Uzaya fırlatılacak bir sonraki Türksat uyduları olan Türksat 5B ve 6A hakkında da konuşan Bakan Karaismailoğlu, “Şu anda imalatları tamamlanan ve testleri yapılan Türksat 5B uydumuzu da haziran ayında fırlatmayı planlıyoruz.” ifadelerini kullanırken 6A için çalışmaların devam ettiğini ve 2022’nin ilk aylarında fırlatılmasının planlandığını söyledi.

Bu tarz projelerin gençlerin önünü ve ufkunu açtığını, uzayla ilgili çalışmaların ilerleyen dönemde de devam edeceğini ifade eden Bakan Karaismailoğlu, “Dünyaya gücümüzü ve varlığımızı hissettiriyoruz. Bundan sonra da uzay ve uydu çalışmalarımız devam edecek.” şeklinde konuştu.