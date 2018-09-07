Türksat'tan Hediye Çeki Ödüllü 'Model Uydu' Yarışması

Türksat Model Uydu Yarışması'nın üçüncüsü, 20-23 Eylül tarihleri arasında İstanbul'da gerçekleştirilecek.

Türksat A.Ş.'den yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de üniversite ve yüksek lisans öğrencileri arasında düzenlenen Türksat Model Uydu Yarışması'nın üçüncüsü, Türkiye Teknoloji Takımı işbirliğiyle 20-23 Eylül'de yapılacak.

Havacılık, uzay ve teknoloji festivali 'Teknofest İstanbul' kapsamında düzenlenecek yarışma, 22 takımın katılımıyla İstanbul Yeni Havalimanı'nda gerçekleştirilecek.

Öğrenciler, yarışmada, 'tasarla-yap-uçur' modeli ile gerçek uydu sistemlerinin yapım süreçlerini bire bir uygulama şansını yakalarken, farklı üniversite takımlarıyla deneyim paylaşımı ve sektörde faaliyet gösteren kurumlar, şirketler, uzmanlar ve mühendislerle iletişim imkanı bulacak.

Yarışma sonunda; 1. takıma 2.000 liralık, 2. takıma 1.500 liralık ve 3. takıma ise 1000 liralık, anlaşmalı teknoloji mağazalarından hediye çeki verilecek.