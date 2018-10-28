Türksat, Ultra HD 8K Test Yayınlarına Başladı

Türksat 4B haberleşme uydusu üzerinden Ultra HD 8K test yayınları yapılmaya başlandı.

Teknolojinin hızlı gelişimi, artık kimi alanlarda eskisinden daha hızlı yenilenme anlamına geliyor. Yayın çözünürlükleri de ekranların giderek daha gelişmiş hale gelmesi sayesinde oldukça artmış durumda. Gerçeğe çok yakın çözünürlükte yayınlar artık mümkün ve Ultra HD 4K'dan sonra üretiiciler artık Ultra HD 8K ekranlar üretmeye başladı. Piyasada bu çözünürlüğü destekleyen sayılı ekran olsa da gelecekte 8K'nın yaygın izleme seviyesi olacağı düşünülüyor.

Türksat da yaptığı bir açıklamayla birlikte Ultra HD 8K yayınlara başladıklarını duyurdu. Türksat, Kızıl Elektronik, Vestel ile Socionext firmalarının iş birliğiyle gerçekleştirilen test yayını sürecinde İstanbul'un tarihi ve doğal güzellikleri, Ultra HD 8K formatında çekilerek gerçeğe çok yakın yüksek çözünürlüklü görüntüler elde edildi.

Test yayınlarının henüz Ultra HD 8K yaygın değilken yapılması, aslında bir tür ön hazırlık ve bu sayede bu teknolojiler yaygınlaştığında tam destek verlebilmesi hedefleniyor. Ancak piyasada bulunan nadir 8K televizyonların fiyatları düşünüldüğünde test yayınlarının sürekli hale gelmesi için birkaç senemiz daha var gibi görünüyor.