TUSAŞ, Bir Günde 3 Helikopter Teslimatı Yaparak Rekor Kırdı

TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), Kara Havacılık Komutanlığı’na bir günde üç T129B ATAK tipi taarruz helikopteri birden teslim ederek rekor kırdı.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin taarruz helikopteri ihtiyacını bu topraklarda üretilen bir helikopter ile giderme çözümü neticesinde Türkiye, İtalyan helikopter tasarım ve üretim şirketi olan AgustaWestland ile anlaşma imzaladı ve tasarım olarak da Agusta A-129 Mangusta model helikopter seçildi. 2007 yılında imzalanan anlaşma ile birlikte TÜRK Havacılık ve Uzay Sanayi (TUSAŞ), 59 adet yeniden tasarlanan ve T129 adı verilen helikopterin geliştirilmesi ve imalatı için çalışmalara başladı.

TUSAŞ tarafından güncellenen ve imal edilen ilk T129 model helikopter 2011 yılında havalandı. 2014 yılında ise helikopterin Kara Havacılık Komutanlığı’na teslimatı başladı. Aradan geçen dört yılda TUSAŞ, Kara Havacılık Komutanlığı’na 40, Jandarma Genel Komutanlığı'na ise 3 adet helikopter teslimatı gerçekleştirdi. Geçtiğimiz günlerde ise TUSAŞ, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bir günde 3 T129B ATAK tipi taarruz helikopteri teslim ederek rekor kırdı.

Fakat TUSAŞ, çalışmalarını T129 ile sınırlandırmıyor. T129'dan elde ettiği tecrübe ve teknolojiyi sivil havacılığın gelişmesi için de kullanan TUSAŞ, T625 adı verilen sivil helikopteri geliştirmeye devam ediyor. İlk uçuşunu geçtiğimiz Eylül ayında gerçekleştiren T625’in test aşaması ise hala sürüyor. Daha da önemlisi TUSAŞ, ATAK2 olarak adlandırılan T129’un daha büyük ve güçlü bir modeli için çalışmalarını sürdürüyor.