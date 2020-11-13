TUSAŞ ile Boeing Arasında Yeni Bir Anlaşma İmzalandı

TUSAŞ, uçak üretim devi Boeing ile yeni bir iş birliği anlaşması imzaladı. Termoplastik kompozit parçaların tasarım ve üretimini kapsayan bu anlaşma, geleceğin hava araçlarına yön verecek türden. TUSAŞ, geleceğe yönelik adımlar atmaya devam edeceklerini söylüyor.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), uçak devi Boeing ile bir anlaşma imzaladığını duyurdu. Bu anlaşma, hava araçlarında kullanılacak termoplastik kompozit parçaların tasarım ve üretimini kapsıyor. TUSAŞ, konuyla ilgili açıklamalarında geleceğin teknolojilerine yatırım yapmaya devam edeceklerini ifade etti. Varılan anlaşmanın, TUSAŞ'ın yeni kompozit fabrikasının açılışıyla da paralel olması dikkatlerden kaçmıyor.

Devler tarafından yapılan açıklamalarda, anlaşma bedeline ya da bu anlaşmanın detaylarına değinilmedi. Ancak bu detaylar bilinmiyor olsa da TUSAŞ, Türkiye'nin en büyük havacılık şirketlerinden bir tanesi ve dünya devi Boeing ile anlaşmaya varılması, şirket için kritik bir önem arz ediyor.

İşte TUSAŞ'ın konuyla ilgili açıklaması

Bugüne kadar Milli Muharip Uçak, İHA, Atak, Hürkuş ve Hürjet gibi havacılığa yönelik projelerde etkin rol oynayan TUSAŞ, kısa bir süre sonra da dünyanın dördüncüsü büyüklüğündeki kapalı alan kompozit fabrikasını hizmete açacak. Tamamen otonom sistemlerle hazırlanan tesis, yapay zekanın da desteği ile hatasız kompozit malzeme üretmeyi amaçlıyor.