Aksungur'u bu sene TSK'nın kullanımına sunacak olan TUSAŞ, hedefleri arasına Göksungur'u koydu.

Türkiye’nin yerli insansız hava aracı (İHA) projeleri gün geçtikçe artıyor. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ), bu yıl Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) sunmayı planladıkları Aksungur’dan sonra daha yüksek hızlara ulaşan Göksungur projesini başlatacak.

TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Airbus ve Boeing gibi havacılık devlerine parça ürettiklerini ve yılda yarım milyar dolarlık ihracat rakamına ulaştıklarını dile getirirken bu yıl ciro hedeflerinin 2,6 milyar dolar olduğunu söyledi. Kotil, bu rakamın büyük bir kısmının kendi ürünleriyle sağlanacağını ifade etti.

İnsansız hava aracı Aksungur’un ismini saatte 180 km hızla uçan bir doğandan aldığını söyleyen Kotil, Göksungur ile ilgili olarak da, “Bir de bunun Göksungur'u var, o da 380 kilometre hızla uçuyor. Daha sonra o da gelecek inşallah. Bu 2 motorlu İHA'yı 18 ayda bitirdik. Bu da şunu gösteriyor, geçmiş yıllarda bunun katları süren zamanlardan daha kısa bir sürede yapabiliyoruz, çok daha az bütçeler gerekiyor, demek ki ustalaşmaya başladık. Bu fuar da ustalık fuarı.” ifadelerini kullandı.

Anka İHA’lar ile Aksungur arasında da karşılaştırma yapan Temel Kotil, “İlk 2 uçağı test uçuşlarında kullanıyoruz, 3'üncüyü de inşallah sene bitmeden kuvvetlerimize teslim etmiş olacağız. Bu 750 kilogram yük taşıyor. Görevdeki Anka İHA'larımız 200 kilogram taşıyordu, arada büyük fark var. Tabii bomba, dedektör, kamera olsun ne kadar çok askeri malzeme havaya kaldırırsanız, o kadar etkin oluyor.” dedi.

Devlet desteği hakkında da konuşan Kotil, “Aslında biz devlete şunu söylüyoruz, 'Bize geliştirme parası vereceğinize, sipariş verin.' Henüz bunun siparişi yok bu ürün dünyadan yüzlerce sipariş alacak kalitede. Aynı şekilde Arjantin firmasıyla Small-GEO haberleşme uydusu yapıyoruz. Bunu da yine kendi kaynağımızla gerçekleştiriyoruz. Devletimiz bizden ürün satın alsın, biz geliştirme için para buluruz.” dedi.

Göksungur’un Aksungur’dan çok daha yüksek hızlara ulaşacağını da söyleyen Temel Kotil, “Bunun (Aksungur'un) süpersonik versiyonu daha sonra gelecek. Aksungur'un bir sonrası süpersonik olacak inşallah. Göksungur dünyadaki en hızlı kuş olacak. Bizde bir çalışma bittiğinde öbürü başlar. Henüz takvimlenmiş bir şey yok. Bu sene bitene kadar Aksungur ile uğraşırız, sonra Göksungur gelir.” diye konuştu.

Temel Kotil ayrıca bünyelerinde 3.600 mühendis bulunduğunu, geçen sene bin mühendis aldıklarını bu sene içerisinde de bin mühendis daha alacaklarını ifade etti.