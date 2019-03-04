EA'in yeni ücretsiz battle royale oyunu Apex Legends, yaptığı bir duyuruyla 50 Milyon oyuncuya ulaştıklarını açıkladı.

Çıktığı günden bu yana Fortnite ve PUBG gibi rakiplerini gölgesinde bırakan EA oyunu Apex Legends, çıkışından bir ay sonra dünya genelinde 50 milyon oyuncuya ulaştı. Resmi Apex Legends Twitter hesabından yapılan duyuruda “Apex Legends dünya çapında 50 milyon oyuncuya ulaştı! Desteğiniz bizleri gerçekten onurlandırdı ve bir sonraki sürprizimizi size göstermek için sabırsızlanıyoruz” denildi.

Apex Legends, açıkça ifade etmemiş olsa da 50 milyonluk oyuncu; PC, PlayStation 4 ve Xbox One’da oyunu indirmiş ve oynamış herkesi ifade ediyor. Fortnite’ın pek çok rekorunu tarumar eden battle royale oyunu, daha ilk haftasında 25 milyona ulaşmıştı. Bu hızla çok yakında Fortnite ve PUBG gibi oyunları yakalamayı hedefleyen Apex Legends, bu hedefine çok hızlı adımlarla ilerliyor.

Fornite, 2018’in sonunda, oyun piyasaya çıktıktan bir yıl sonra, 200 milyon oyuncuyu aşmıştı. Apex’in sadece 1 ay sonunda 50 milyonu aştığını düşünürsek önümüzdeki birkaç ay içerisinde iki oyunun oyuncu sayıları birbirine çok daha yakın olabilir.

Bu ikilinin bir diğer rakibi olan PUBG, ücretli olarak satıldığı için PC, PlayStation 4 ve Xbox One platformunda oyuncu sayısını artırma konusunda sıkıntı yaşıyor. 2019’un devamında bu üçlü arasında gerçekleşecek kıyasıya bir mücadeleye tanık olacağız gibi görünüyor.