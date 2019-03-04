Kanada’da tutuklanan ve kefaletle serbest kalan Huawei yöneticisi Ming Vancou, Kanada Federal Hükümeti, Kanada Kraliyet Atlı Polisi ve Kanada Sınır Güvenliği Ajansı’na dava açtı. Vancou, bu kurumları anayasal haklarını ihlal etmekle suçluyor.

Huawei’nin Mali İşler Direktörü (CFO) Ming Vancou, Kanada’da tutuklanmıştı. Bu olay büyük tartışma ve sansasyon yaratmıştı. Vancou, gözaltına alındığı, arandığı ve sorgulandığı esnada anayasal haklarının ciddi şekilde ihlal edilmesi iddiasıyla Kanada Federal Hükümeti, Kanada Kraliyet Atlı Polisi ve Kanada Sınır Güvenliği Ajansı’na karşı dava açtı.

Huawei yöneticisinin avukatları, British Columbia Eyalet Yüksek Mahkemesi’ne 13 sayfalık bir dilekçe ile başvurarak hukuk mücadelesini başlattı.

Dilekçede CBSA memurlarının kadını yasa dışı sorgulamaya maruz bıraktığı, Müng’in üç saat boyunca gözaltında tutulduğu, avukatla konuşmasına izin verilmediği, yasal izin olmadan kadının kişisel telefon ve dizüstü bilgisayarının alındığı, cihazların içeriklerinin görüntülendiği, bagajlarının mahremiyet hakkı ihlal edilerek arandığı gibi iddialar yer alıyor.

Huawei’nin sahibi olan Ren Zhengfei’nin kızı olan Ming Vancou, üç gün süren mahkemenin ardından 10 milyon Kanada doları kefaletle serbest kalmıştı. Şu anda şartlı olarak serbest bırakılan kadının ABD’ye iade süreci de başlamış durumda. İade sürecinin hukuki takvimi ise 6 Mart’ta belli olacak.

Çin misilleme olarak iki Kanada vatandaşını tutuklamış, 15 yıl hapse çarptırılmış bir Kanada vatandaşını da yeniden yargılayarak idama mahkum etmişti.

Vancou’nun dava sürecinin uzun süreceğine işaret eden uzmanlar, siyasi boyutu olan iade davalarının uzun sürdüğünü belirtiyor.