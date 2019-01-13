Tütün Kullanımı En Çok Öldüren İkinci Sebep Oldu

Tütün ve tütün ürünlerinin kullanımı ölüme en çok davetiye çıkaran nedenler olarak her zaman ilk sıralarda yer alıyor. 90'lı yıllarda ölüm nedenleri arasında 4. sırada yer alana tütün kullanımı, 2017 senesinde 2. sıraya yükseldi.

Sigaranın sağlığa verdiği zararlar aşikar. Sadece sigara değil tüm tütün ve tütün ürünleri, vücudumuzda yaşamsal faaliyetleri ciddi derecede riske atan değişimlere neden oluyor. Bu ürünler sağlık için o kadar büyük bir tehlike oluşturuyorlar ki yalnız içen kişinin sağlığını değil pasif durumda ürünlerin etkisine maruz kalan kişilerin de hayatlarını riske atıyorlar.

ABD'de Sağlığın Değerlendirilmesi Enstitüsü'nün ölüm nedenleri ile ilgili yaptığı bilimsel araştırma, tütün ve tütün ürünlerinin, her geçen gün insan sağlığını daha da tehdit ettiğini gözler önüne serdi. Araştırmaya göre 1990 yılında ölüm nedenleri arasında 4.sırada yer alan tütün kullanımı, 2017 senesinde yüksek tansiyondan sonra 2. sıraya yükseldi. Tütün kullanımı, kanser, kalp ve solunum hastalıkları, obezite, yüksek tansiyon, metabolik sendrom, bağırsak hastalıkları gibi birçok hastalığa sebebiyet veriyor. Bu ürünlerin yol açtığı hastalıklar sadece aktif içicilerde değil dumana maruz kalan kişilerde de sık sık görülüyor.

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği (TÜSAD) Tütün Kontrolü Çalışma Grubu üyesi Prof. Dr. Nazmi Bilir, sigara kullanımının bir bağımlılık olduğunu ancak destek alınarak kurtulmanın gayet mümkün olduğunu hatırlatarak, tütün kullanımının önlenebilir ölüm nedenleri arasında ilk sırada yer aldığını notlarına ekledi. Geçtiğimiz 10 yıl içerisinde tütün kullanımına ve maruziyetine bağlı ölümlerin yüzde 11,2 oranında arttığını söyleyen Bilir, erkeklerde en çok görülen ölüm nedeninin de tütün ürünleri kullanımı olduğunu ifade etti.