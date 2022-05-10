Çocuklar için yeni nesil eğitim teknolojileri geliştiren yerli girişim Twin, Dünya Ekonomik Forumu'nun 'Teknoloji Öncüleri'nden biri olarak seçildi. Girişim, böylelikle Forumun etkinliklerine katılma ve küresel liderlerle çalışma şansına kavuştu.

2017’de Türkiye’de kurulan uluslararası eğitim teknolojileri girişimi Twin, bugün büyük bir başarıya ulaştı. Yeni nesil eğitime öncülük etmeyi hedefleyen şirket, İsviçre’nin Cenevre kentinde bulunan uluslararası bir vakıf olan Dünya Ekonomik Forumu’nun ‘Teknoloji Öncüleri’nden biri seçildi.

YGA girişimi olan Twin, Dünya Ekonomik Forumu’nun Teknoloji Öncüleri’nden biri olarak seçilerek Forumun etkinliklerine ve özel tartışma gruplarına katılmaya hak kazandı. Şirket, ayrıca önümüzdeki iki yıl boyunca önemli toplumsal konuların çözümü için de küresel liderlerle birlikte çalışma şansı bulacak.

7-12 yaş aralığındaki çocuklar için yeni nesil eğitimler sunuluyor:

Bugüne kadar pek çok ödül almayı başaran Twin, 7-12 yaş aralığındaki çocuklar için Twin uygulaması ve setleriyle üyelik bazlı eğitim sunuyor. Şirket, uygulamasıyla çocuklara kodlama, robotik ve yapay zekâ oyunları, Kendin Yap projeleri, STEM uzmanlarıyla canlı yayınlara katılma imkânı verirken kodlama, robotik sanat, havacılık ve otonom araç gibi setleriyle çocukları küçük yaştan günümüze geleceğe alıştırıyor.

Twin’in hazırladığı setler, Türkiye’nin bilim alanında ilk Nobel ödülünü kazanan Prof. Dr. Aziz Sancar, Harvard ve MIT üniversitelerinden Prof. Dr. Mehmet Toner ve Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu’nun danışmanlığında YGA mezunu mühendisler ve tasarımcılar tarafından geliştiriliyor.