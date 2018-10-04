Twin Peaks VR Game, Kırmızı Oda'nın Kapılarını Açıyor

Kült haline gelmiş ve ülkemizde de pek çok hayranı bulunan Twin Peaks'in Collider Games ve Showtime işbirliğinde hazırlanan sanal gerçeklik oyunu hakkında yapılan açıklamalar, serinin hayranlarının beklentilerini yükseltecek gibi görünüyor. Twin Peaks efsanesini yaratan isimlerden yönetmen ve senarist David Lynch'in de dahil olduğu proje, serinin meşhur Kırmızı Oda'sına odaklanıyor.

Bir kült haline gelmiş olan televizyon dizisi Twin Peaks Collider Games, Showtime ve David Lynch ortaklığında sanal gerçeklik (VR) oyunu haline getiriliyor. Böyle bir oyun oyuncuları kaçınılmaz olarak Kırmızı Oda'ya götürüyor.

Twin Peaks VR, Showtime'ın 2017 Twin Peaks: The Return'ünden ve 90'lı yıllarda iki sezon olarak yayınlanmış olan Twin Peaks serisinden hikaye ögeleri barındıracak. David Lynch dizinin senaryosunu Mark Frost ile beraber yazmış ve yönetmenliğini de üstlenmişti.

Collider'in açıklamasına göre serinin hayranları Özel Ajan Dale Cooper'in ayak izlerini takip edecekleri bu oyunda, arkalarında bıraktıkları gerçekliğe geri dönmeye çalışacaklar. Glastonbury Grove'a bir şekilde gelecek olan oyuncular, kendilerini kafa karıştırıcı Kırmızı Oda'da bulacaklar.

Oyunun amacı ise Kırmızı Oda'dan çıkmaya çalışmak olarak görünüyor. Seride Kyle MacLahlan tarafından oynanan FBI Özel Ajanı Dale Cooper da bu odadan kaçarak gerçekliğe geri dönmeye çalışıyordu. Bilmeyenler için Kırmızı Oda'yı açıklamak gerekirse, boyutlar arasında yer alan korkutucu bir alan olan Kırmızı Oda tersten konuşan insanlarla dolu, sıklıkla kendi kopyanız tarafından kovalandığınız, ağaçların sizi yemeye çalıştığı sonsuz bir dehşet ve gerilim döngüsü içinde sıkışıp kaldığınız bir alandır.

Showtime'ın resmi Twitter hesabından 3 Ekim'de atılan bir tweet'e göre önümüzdeki hafta Los Angeles'ta gerçekleştirilecek olan Festival of Disruption'a katılacak olan kişiler, Twin Peaks VR game'e ilk bakış ile Glastonbury Grove'dan Kırmızı Oda'ya kadar Twin Peaks dünyasına girebilecekler.

David Lynch tarafından organize edilen sanat ve müzik etkinliği Festival of Disruption, 13-14 Ekim tarihleri arasında Los Angeles'daki Ace Hotel'in tiyatrosunda yapılacak. Organizasyondan elde edilen gelir, stres ve travma tedavilerinde kullanılan meditasyon tekniklerini kullanan kişilere yardımcı olma amacı güden David Lynch Vakfı'na bırakılacak.

Twin Peaks VR şu anda HTC Vive ve Oculus Rift için geliştirme aşamasında bulunuyor ve Steam'de satışa sürülecek, ancak henüz resmi bir çıkış tarihi bulunmuyor.