Canlı yayın platformlarının en popülerlerinden biri olan Twitch, bilindiği gibi Prime isimli bir abonelik türüne sahip. Twitch Prime kullanıcıları, her ay bazı oyunların ek paketlerine, kostümlere ve oyun içi eşyalara ücretsiz olarak erişebiliyorlar ancak bu ay durum oldukça farklı. Gelin bu ay ücretsiz olarak sunulan 5 oyuna yakından bakalım.

Amazon'un en büyük girişimlerinden biri olan Twitch, dünya üzerinde birçok yayıncı ve oyuncu tarafından kullanılıyor. Genellikle oyun temalı canlı yayınların yapıldığı platformda zaman zaman sohbet yayınları da dikkat çekiyor. Yayıncılar ve takipçilerini bir araya getiren platformda bilindiği gibi bazı abonelik türleri mevcut. Bunlardan biri de kullananlara bazı ayrıcalıklar sunan Twitch Prime.

Geçmişte Apex Legends ve FIFA 19 gibi popüler oyunlar için hediyelerin dağıtıldığı Twitch Prime, bu ay kullanıcılarına ücretsiz oyunlarla geliyor. Steam'deki toplam fiyatı 159 TL olan 5 oyunu kullanıcılarına sunan platform, bu ay abone sayısını artırabilir gibi görünüyor. Gelin bu oyunlara yakından bakalım.

1. Darksiders II: Deathinitive Edition

Steam fiyatı: 49 TL

Vigil Games'in geliştiriciliğini üstlendiği aksiyon türündeki RPG oyunu, 14 Ağustos 2012'de piyasaya sürülmüştü. Yüksek çözünürlüklü grafikleri, iyileştirilmiş oyun deneyimi ve yenilenmiş seviyeleriyle Darksiders II: Deathinitive Edition, sizin için iyi bir alternatif olabilir. Darksiders II: Deathinitive Edition'ın Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

2. Double Cross

Steam fiyatı: 32 TL

13 AM Games tarafından geliştirilen tek oyunculu platform oyunu, 10 Ocak 2019'da piyasaya sürülmüştü. İlk aşamada PC platformuna gelen Double Cross, daha sonra Nintendo Switch için de yayınlanmıştı. Boyuttan boyuta geçiş yaparak suçlularla savaşacağınız oyunun Steam sayfasına buradan erişebilirsiniz.

3. Planet Alpha

Steam fiyatı: 32 TL

Planet Alpha ApS tarafından geliştirilen Planet Alpha, 4 Eylül 2018 tarihinde piyasaya çıkmıştı. Gizemli ve tehlikelerle dolu bir gezegende yaşanan macerayı konu alan oyun, kaliteli grafikleriyle de dikkat çekiyor. Planet Alpha'nın Steam sayfasına buraya tıklayıp ulaşabilirsiniz.

4. Turmoil ve The Heat is On DLC'si

Steam fiyatı: 18 TL

Gamious tarafından geliştirilen Turmoil, ilk olarak 2 Haziran 2016'da piyasaya çıkmıştı. Steam ve iOS platformlarında bulunan oyun, sizi 19. yüzyılın Amerika'sına götürüyor. Simülasyon türündeki Turmoil, aynı zamanda 10,50 TL'lik The Heat is On DLC paketiyle birlikte geliyor. Oyunun Steam sayfasına buradan ulaşabilirsiniz.

5. Sword Legacy: Omen

Steam fiyatı: 28 TL

Planet Alpha'nın dağıtıcısı Team17 Digital, bu ay bir oyunu daha Prime kullanıcılarına ücretsiz sunuyor. Sword Legacy Omen, 2018 yılında yayınlanan bir taktiksel RPG oyunu ve hikâyesinin yanı sıra grafikleriyle de sizi kendine çekebilecek bir potansiyele sahip. Oyunun Steam sayfasına buradan gidebilirsiniz.

Twitch Prime'ın kasım ayına özel kullanıcılarına sunduğu 5 oyunu sizlerle paylaştığımız yazımızın sonuna geldik. Prime'ın sayfasına buradan ulaşabilirsiniz. Oyunlar hakkındaki yorumlarınızı bizlerle paylaşmayı unutmayın.