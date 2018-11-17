Dünya Şampiyonu Magnus Carlsen'i Yenen Twitch Yayıncısı

Twitch yayıncısı Eric Rosen, açtığı yayında rastgele 'Grandmaster' seviyesindeki bir oyuncuyla satranç oynuyor. Eric'in sonradan öğrendiği şey ise karşısındaki anonim oyuncunun 3 kez Dünya Şampiyonu olmuş olan Magnus Carlsen olduğu.

Bir satranç oyuncusu ve twitch yayıncısı olan Eric Rosen, geçtiğimiz günlerde açtığı bir twitch yayınında lichess üzerinden rastgele bir maça giriyor ve ‘Grandmaster’ seviyesinde bir oyuncuyla eşleşiyor ve oyunu kazanıyor.

Eric, herhangi bir Grandmaster seviyesindeki bir oyuncuyu yendiğini düşünürken, ChessNetwork, yendiği oyuncunun Norveçli satranç şampiyonu ve FIDE (Dünya Satranç Federasyonu) sıralamasında 1. sırada olan Magnus Carlsen olduğunu açıkladı.

Magnus Carlsen, Satrancın Mozart’ı olarak anılıyor, henüz 13.5 yaşındayken satrançta büyük usta unvanını kazanıyor. FIDE ELO’su (Oyuncuların dünya çapındaki puanları) 2882 olan Carlsen bu alanda da rekoru elinde bulunduruyor. Ayrıca 2013, 2014 ve 2016 yıllarında Dünya Şampiyonlukları var.

Eric, YouTube kanalında Carlsen’i yendiği oyunun analizi yaparken mütevazı davranması ayrıca bir sempati toplamasına sebep oluyor tabii. Carlsen’in mobil üzerinden oynamasının kendisi için bir avantaj olduğunu söyleyen Rosen, karşısındaki kişinin Carlsen olduğunu bilmemesinin de kendisine avantaj yarattığını söylüyor.