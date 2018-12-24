Zelda'nın 'Tutorial' Bölümünü 95 Saat Sonra Keşfeden Yayıncı

Zelda: Breath of the Wild oynayan bir Twitch yayıncısı, tüm oyunu birçok temel hareketi bilmeden oynadığını öğrenince şok oldu.

Twitch dünyası her gün yeni bir enteresanlığa sahne oluyor. Son olarak 'Negaoryx' isimli kadın Twitch yayıncısı, 95 saatlik deneyimin ardından oyunun temel mekaniklerini dahi bilmediğini fark ederek şok geçirdi.

Oyunun sonlarına yaklaşan Twitch yayıncısı, başlarda geçtiği bir bölgeye yeniden geldiğinde oyunun öğretici bölümünü es geçtiğini fark etti. Burada atakları şarj etmek, sağa sola kaçmak gibi temel mekanikleri bilmeden oynadığını fark edince de küçük çaplı bir aydınlanma yaşadı.

Yaşadığı bu anları, yukarıda da görebileceğiniz üzere kendi Twitter hesabı üzerinden paylaşan Negaoryx, kendiyle dalga geçmeyi de ihmal etmedi. Siz de kendisinin diğer yayınlarına bir göz atmak isterseniz buraya tıklayabilirsiniz.