TwitchCon Avrupa, Nisan Ayında Berlin'de Düzenlenecek

Oyuncuların en büyük buluşma etkinlikleri arasına giren TwitchCon, Nisan ayında Berlin'de düzenlenecek.

Yayıncıların, oyuncuların ve sektörün çeşitli kesimlerinden kişilerin buluştuğu TwitchCon, 13-14 Nisan 2019 tarihlerinde Almanya'nın başkenti Berlin'de bulunan CityCube Kongre Merkezi'nde düzenlenecek. Geçtiğimiz ay düzenlenen ve oldukça büyük bir ilgiyle karşılanan TwitchCon'dan bazı katılımcılar, Nisan ayında düzenlenecek TwitchCon'da da yer alacak.

Yayıncılar, sektör yetkilileri ve topluluk üyeleriyle; paneller, sohbetler ve buluşmalar gerçekleştirilecek olan Nisan TwitchCon'u, oyuncuları oldukça sabırsızlandıracak. Twitch, Berlin'i TwitchCon'un gerçekleşeceği yer olarak seçmiş durumda. Bu doğrultuda Berlin'in Avrupa'nın kalbi olarak anılmasının katkısı olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda sahip olduğu aktarmalı havalimanı sayesinde yayıncıların ve kullanıcıların etkinliğe erişimi Berlin'de oldukça kolay olacaktır.

Almanya'da bulunan yoğun Twitch topluluğu desteğiyle, Berlin TwitchCon'u dolu dolu bir kitleye sahip olacak. Avrupa'nın göbeğinde bir TwitchCon düzenlenmesi, Kaliforniya'ya uçakla gitme imkanı bulunmayan kişileri oldukça mutlu edecektir zirâ Berlin uçuşları Kaliforniya uçuşlarının 3'te 1'i fiyatında.