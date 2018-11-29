Twitter, 1 Milyondan Fazla Takipçiye Sahip 'Sahte' Putin Hesabını Kapattı

1 dk okuma süresi
22
5
2
1
1
Twitter, 1 Milyondan Fazla Takipçiye Sahip 'Sahte' Putin Hesabını Kapattı
Twitter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına açılan sahte hesabı kapattığını açıkladı.

Twitter'da altı yıldır aktif olan ve 1 milyondan fazla takipçisi bulunan, Vladimir Putin adına açılmış sahte hesap, bugün itibarıyla askıya alındı. 

Twitter bugün yaptığı açıklamada, "Rus yetkililerden alınan doğrulama sonucunda @putinRF_eng hesabının sahte olduğu kesinleşti. Hesap, şirket kimlik politikamızı ihlal ettiği için askıya alındı." ifadelerini kullandı. 
İLGİLİ HABER

Twitter, Yaklaşık 20 Milyon Sahte Hesabı Kapattığını Açıkladı

Twitter, sahte hesabın kapatılması konusunda daha fazla yorumda bulunmadı. Putin adına açılmış sahte hesap, 2012 yılından beri aktifti. Hesap, mavi tiki olmamasına rağmen, birçok kez gerçek sanılmış hatta gönderilerden bazıları haberlere bile konu olmuştu. 

Kaynak : https://www.cnet.com/news/twitter-shuts-down-fake-putin-account-with-over-1m-followers/
Etiketler: twitter, putin, twitter sahte hesap
22
5
2
1
1
Emoji İle Tepki Ver
22
5
2
1
1