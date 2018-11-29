Twitter, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin adına açılan sahte hesabı kapattığını açıkladı.

Twitter'da altı yıldır aktif olan ve 1 milyondan fazla takipçisi bulunan, Vladimir Putin adına açılmış sahte hesap, bugün itibarıyla askıya alındı.

Twitter bugün yaptığı açıklamada, "Rus yetkililerden alınan doğrulama sonucunda @putinRF_eng hesabının sahte olduğu kesinleşti. Hesap, şirket kimlik politikamızı ihlal ettiği için askıya alındı." ifadelerini kullandı.

Twitter, sahte hesabın kapatılması konusunda daha fazla yorumda bulunmadı. Putin adına açılmış sahte hesap, 2012 yılından beri aktifti. Hesap, mavi tiki olmamasına rağmen, birçok kez gerçek sanılmış hatta gönderilerden bazıları haberlere bile konu olmuştu.