Günümüz popüler sosyal medya mecralarından Twitter'da kullanıcıların en çok şikayet ettiği konu olan tweet düzenleme, en sonunda geliyor.

Kullanıcıların en büyük şikayetlerinden olan, atılan tweet’ler için düzenleme seçeneğinin olmaması, Twitter CEO’su Jack Dorsey’i de baskı altına almış olacak ki en sonunda bu konudaki sessizliğini bozdu. Yeni Delhi’de yapılan etkinlikte konuşan Dorsey “Bir süredir bu konu üzerinde biz de düşünüyoruz ve bu özelliği getirmeyi planlıyoruz fakat şu an acele etmiyoruz” dedi.

Bu tarz mükemmeliyetçi bir yaklaşım anlaşılabilir fakat artık bu özellik gelecek dedikten sonra bu yoldan dönüş olmayacağı kesin. Birçok kullanıcı Twitter kurulduğundan bu yana bu özelliğin olması gerektiğini söylüyordu zaten.

Dorsey, “Birçok insan düzenleme butonunun gelmesini istiyor çünkü yazım hatası veya yanlış URL gibi hatalar yapabiliyorlar” dedi. Ayrıca atılan eski tweet’lerin de düzenlenebileceğini de söyledi.

Dorsey, atılan bir tweet’i tamamen değiştirme ihtimaline karşı Twitter’ın sınırsız bir düzenleme istemediğini de ekledi. Öyle ya da böyle gelecek olan düzenleme özelliğinden tek beklenilen çok uzun süre bekletmemesi.