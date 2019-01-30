Mikro-blog sitesi Twitter, Android üzerinde test ettiği yeni özelliğinde haberleri timeline’da en üste koyarak kullanıcıların dünyada neler olup bittiğini öğrenmesine yardımcı olmak istiyor.

Twitter’ın pek çok kullanıcısı, sosyal medya platformunu haber kaynağı olarak kullanıyor. Twitter da bu durumun farkında ve haberlerin öncelikli olarak sıralandığı bir timeline üzerinde çalışıyor.

Twitter Ürün Yöneticisi Wally Gurzynski, “Bu güncelleme ile insanların, onlar uzaktayken takipçileri tarafından konuşulan haberleri ve hikayeleri timeline’larında görmelerini kolaylaştırıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Bu özellik, “Sen yokken olanları yakala” sloganıyla geliyor. Firma 2015 ve 2016’da “Sen uzaktayken” ve “Hiçbir önemli tweet’i kaçırma” adlı iki özellik de yayınlamıştı ancak bu özelliklerin hiçbiri haberleri merkezine almıyordu.

Yeni özellik ise sadece popüler tweetleri öne çıkarmak yerine haber ajanslarından ve kurumlardan gelen açıklamaları ön plana alıyor.

Bu haberleri yakalama özelliği, Twitter’in diğer bazı özellikleriyle birlikte test aşamasında. Özelliğin amacı ise belli konuşmaları ve haber değeri olan olayları daha kolay görmeyi sağlaması.

Özelliğin iOS’a ne zaman geleceği henüz bilinmiyor.