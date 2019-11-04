Twitter, Android'deki Tweet Paylaşma Menüsünü Güncelledi

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından birisi olan Twitter, tweetlerin Direkt Mesaj olarak diğer kullanıcılarla paylaşılmasını sağlayan özelliğin Android platformundaki arayüzünün değiştiğini duyurdu.

iOS ve Android kullanıcıları, tweetleri doğrudan mesaj yoluyla arkadaşlarıyla hızlı bir şekilde paylaşabiliyor. Kullanıcı deneyimini önemli ölçüde iyileştiren bu özellik, Android platformu için yeniden tasarlandı.

Sosyal medya devi Twitter, Android platformundaki Direkt Mesaj bölümünün arayüzünü değiştirdiğini duyurdu. ABD’li şirketin bu hamlesi, hiç şüphesiz Android kullanıcılarının platformda daha uzun süre vakit geçirmesini sağlayacaktır. Nitekim Twitter’ın asıl amacı da bu.

Twitter'ın resmi hesabından yapılan paylaşım:

Peki, tweetleri başka kullanıcılarla doğrudan nasıl paylaşacağınızı biliyor musunuz? Twitter'ın bu özelliğini kullanmak için yapmanız gereken tek şey, tweetin sağ alt tarafında bulunan 'Paylaş' ikonuna tıklamak ve karşınıza çıkan 'Direkt Mesaj ile gönder' seçeneğine basmak. Ayrıca en sık konuştuğunuz arkadaşlarınız da sizlere öneri olarak sunuluyor. Böylece göndermek istediğiniz tweeti çok daha hızlı bir şekilde ulaştırma şansına sahip oluyorsunuz.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformlarından biri olan Twitter, son dönemde önemli bir değişim geçiriyor. ABD’li şirketin CEO’su Jack Dorsey, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, kasım ayından itibaren siyasi içerikli tüm reklamların yasaklanacağını duyurmuştu. ABD’li şirketin politik reklam yasağı 22 Kasım’da yürürlüğe girecek.