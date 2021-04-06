Twitter'ın Android kullanıcıları için "uygulama için satın alım" özelliği üzerinde çalıştığı açığa çıktı. Ünlü yazılımcı Jane Manchun Wong tarafından ortaya çıkarılan özellik, Twitter'da yepyeni bir dönemin başlayabileceğini gözler önüne seriyor.

Bir süredir büyük bir revizyon içinde olduğu bilinen Twitter, çok sayıda yeni özellik üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Yaptığı tersine mühendislik çalışmalarıyla platformun yeni özelliklerini yayınlanmadan önce ortaya çıkarmayı başaran Jane Manchun Wong, daha önce "Tweet'i Geri Al" ve ücretli abonelik gibi özellikleri açığa çıkarmıştı. Şimdiyse yine aynı isim, Twitter'ın Android ekosistemi için geliştirdiği yeni bir özelliği ortaya çıkardı.

Wong'un Twitter'dan yaptığı son açıklamalara göre platform, bu kez de uygulama içi satın alımlar için çalışmaya başlamış durumda. Konuyla ilgili bir ekran görüntüsü de paylaşan Wong, Twitter'ın artık Google Play faturalandırma hizmeti için de izin isteyeceğini gözler önüne seriyor. Peki Twitter, ne için uygulama içi satın alımlar sunacak?

Jane Manchun Wong'un paylaşımına göre Twitter'ın bundan sonra isteyeceği izinler şöyle

Tweet'i Geri Al isimli özelliğin, yalnızca ücretli aboneler için kullanıma sunulacağına dair dikkat çeken bir iddia vardı. Özelliği ortaya çıkaran Wong tarafından ortaya atılan bu iddia, uygulama içi satın alım özelliğinin açığa çıkışıyla güçlenmiş gibi görünüyor. Ayrıca platform, kısa bir süre önce de "Süper Takip" olarak isimlendirdiği yeni bir özelliğini duyurmuştu. Bu özellik, kullanıcıların içerik üreticilere abone olmalarını sağlıyordu. İşte bu iki özellik, Twitter'ın uygulama içi satın alım özelliğini nerelerde kullanacağının en net göstergesi.

Twitter'ın uygulama içi satın alım işlemlerine ne zaman başlayacağı bilinmiyor. Ancak bu özelliğin kullanıma girmesiyle Twitter'da yepyeni bir dönem başlayabilir. Ancak şu an için bu konuyla ilgili netleşmiş hiçbir şey yok.