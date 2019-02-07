Twitter, kullanıcılarına uzun süredir sözünü verdiği özellikleri test ediyor. Ancak düzenleme butonundan halen ses seda yok.

Geçtiğimiz haftalarda, Twitter'ın karanlık modundan şikayetçi olan birçok kullanıcı olmuştu. Kullanılan oldukça koyu mavi arka plandan ve yine mavi belirteçlerden hoşlanmayan kullanıcılar, Twitter CEO'su Jack Dorsey'e şikayette bulunmuştu. Dorsey ise bu duruma el atacaklarını açıklamıştı.

Android kullanıcıları için yayınlanan son beta sürümle birlikte Twitter'a gerçek bir karanlık mod geliyor. Bu sayede OLED ve AMOLED ekranlı telefonlarda ciddi bir batarya tasarrufu sağlanacak.

Bununla birlikte uzun süredir beklenen, uçtan uca şifrelenmiş özel mesaj özelliği de kullanıcıların emrine amade olacak.

Henüz bu beta sürümü herkes için yayınlanmış durumda değil. Bir süre sonra iOS için beta sürümü karşımızda olacak ve sonraki süreçte kullanıcıların tamamına sunulacak. Twitter'da 'düzenleme' butonu bekleyenler ise belli ki biraz daha bekleyecek.