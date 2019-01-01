İnternette her zaman için en büyük risklerden biri olan dolandırıcılık, bu kez de Twitter'da PayPal üzerinden gerçekleştirildi.

Özellikle kimlik avcılığı, internette her yerde karşımıza çıkma ihtimali bulunan ve özellikle dikkat etmemiz gereken konulardan biri. Bugün (1 Ocak 2019) Twitter'da acemice atılmış bir adım da bunun en büyük göstergesi.

Twitter'da dolanmaya başlayan bir tweet, PayPal'ın yaptığı bir tür Noel çekilişine işaret ediyor ve kullanıcıların hesaplarına giriş yapıp bilgilerini doğrulayarak hediyelerden birine sahip olacaklarını iddia ediyordu. Bu tweet kalıcı olmadı ve kısa bir süre sonra silindi ancak kaç kişinin bu tuzağa düştüğüne dair bir bilgi yok.

Aslında hesabın da bu çekiliş etkinliğinin de sahte olduğunu ve asla güvenmemek gerektiğini gözler önüne seren basit detaylar mevcut. Örneğin resmi bir PayPal hesabı olduğunu iddia eden hesap aslında yalnızca 100 takipçisi olan 'fake' bir hesap ve tweet'e eklenen bağlantı linkinde de PayPal yerine PayPall yazılmış.

Fakat bu detaylara dikkat etmeyenlerin dolandırıcılığı anlaması çok da kolay olmamıştır çünkü bağlantıya gidildiğinde karşılaşılan internet sitesi PayPal'ın resmi giriş sayfasına oldukça benziyor. Yine de söz konusu bu tür durumlar olduğunda her adımı atmadan önce durumun 'resmiliğinden' emin olmak gerektiğini unutmamalıyız.