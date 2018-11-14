Twitter CEO'su Jack Dorsey, insanların takipçi sayılarına takılmak yerine anlamlı konuşmalar yapmalarından yana.

Jack Dorsey, kimsenin takipçi sayısını dert etmesini istemiyor. CEO'ya göre takipçi sayısına göre kendinizi tanımlamak, hiç de iyi bir fikir değil.

Dorsey ve diğer kurucuar Noah Glass, Biz Stone ve Evan Williams, 2006 yılında Twitter'i açarken gelecekteki bütün dinamiklerini düşünmemişler. Dorsey bu durumu Yeni Delhi'de yaptığı konuşmada açıkladı.

Takipçi sayısının 12 yıl önce önemli olabileceğini belirten Dorsey, bunun bugün doğru olmadığını düşünüyor. O'na göre önemli olan, platform üzerinden gerçekleştirilen anlamlı diyaloglar. Örneğin kaç cevap aldığınız, takipçi sayınızdan daha önemli.

Twitter ve Facebook gibi sosyal medya platformları son dönemde bazı sesleri susturdukları ve troller, zorbalar ve yalan bilgi kaynaklarını barındıkları için ağır eleştirilere maruz kalıyorlar. Twitter'da en çok takipçi sayısına sahip olanlar ise şarkıcı Katy Perry (107 milyon), Justin Bieber (104 milyon) ve eski ABD Başkanı Barack Obama (102 milyon). Twitter ayrıca tweet'leri düzenleme özelliği üzerinde çalışıyor.

Kuruculardan Williams geçen hafta kullanıcı sayıları hakkında açıklama yapmış, bu sayı nedeniyle platformun bir popülerlik yarışına dönüştüğünü söylemişti. Temmuz ayında 300 bin takipçi kaybeden ABD Başkanı Donald Trump ise firmayı politik önyargılara sahip olmakla suçlamıştı. Twitter ise, botların ve sahte hesapların silinme sebebi olarak sistemin sağlığını göstermişti.