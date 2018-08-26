ABD Temsil Meclisi'nden, Twitter'ı sorgulama kararı çıktı. Şirketin CEO'su Dorsey'i sosyal medya platformuyla ilgili soruları yanıtlamaya davet eden Meclis, muhafazakarların susturulduğu iddiasıyla sorgulama yapacak.

Facebook’un ardıdan şimdi de Twitter’ın CEO’su Jack Dorsey ifade vermek için çağrıldı. ABD Temsilciler Meclisi Çoğunluk Lideri Cumhuriyetçi Kevin McCarthy, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, CEO Dorsey’i şirketin kullandığı algoritma ve içerik yönetimi hakkında ifade vermesi için çağırdıklarını bildirdi. 5 Eylül günü gerçekleşecek sorgulamada Dorsey, Temsilciler Meclisi Enerji ve Ticaret Komitesi önünde soruları cevaplandıracak.

Geçen ABD seçimlerinin ardından büyük sıkıntıya giren Facebook, senato karşısına veri sızıntısının sebebiyle çıkmıştı. Twitter CEO’sunun ifade vermeye çağırılmasının sebebi ise platformdan, muhafazakar seslerin susturulduğu iddiası oldu. Konuyla ilgili açıklama yapan McCarthy, ülkede muhafazakar kesimin ifade özgürlüğünün, sosyal medyada son dönemde susturulduğunu iddia etti. Bu savdan yola çıkarak McCarthy, sosyal medyanın ortak ve eşit bir platform olması gerektiğinin altını çizdi.

Konuyla ilgili, CEO Dorsey’e sosyal ağın işleyişi, algoritması ve içerik yönetimi ile ilgili sorular yöneltilecek. Twitter’ın Temsilciler Meclis’ine ifade vermeye çağırılmasının sebebi ise Twitter’ın birkaç şiddetli sağcının profilini kapatması olarak görülüyor. Geçen sene yaşanan ve bir kişinin hayatını kaybettiği ırkçılık karşıtları ve aşırı sağcılar arasında yaşanan tartışmanın ardından olayda yer alan bazı sağcıların hesaplarını kapatmıştı. Yine aşırı sağcı görüşleriyle tanınmış radyo programcısı Alex Jones’un Twitter hesabının 1 haftalığına şirket tarafından kapatılması da, şirketin sorgulanma gerekçesi olarak gösteriliyor.