Ali Koç başkanlığında ilk sezona giriş yapan Fenerbahçe, ligde kötü bir başlangıç yapmış ve bu da Ali Koç'un moralini bozmuştu.

Fenerbahçe başkanı Ali Koç, takımın ligde kötü bir başlangıç yapması ve yetersiz bulunan transferler ile ilgili kimi kesimler tarafından eleştirilere maruz kalmıştı. Ancak Fenerbahçe taraftarı, seçildiği günden beri arkasında durduğu Ali Koç'a olan inancını terk etmedi ve Twitter'da başlatılan destek kampanyasına binlerce destek tweet'i atıldı.

Taraftarların Başkan Koç için attıkları tweet sayısı öyle arttı ki konu dünya gündeminde birinci sıraya yerleşti. Üst üste gelen iki yenilgiye rağmen umutlu olduklarını ve her zaman başkanlarının arkasında olduklarını bolca dile getiren taraftarlara göre gelen eleştiriler yersiz.

Gelecek hafta 'Camiaya Sesleniş' programında taraftarların merak ettiği sorulara cevap vermesi beklenen Ali Koç, henüz eleştirilere dair herhangi bir yorumda bulunmadı. Ancak taraftarların desteği sonrası Koç'tan bir açıklama bekleniyor. İşte #YanındayızAliKoç hashtagiyle paylaşılan bazı tweet'ler: