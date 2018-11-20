Bir gıda fotoğrafçısının alkol tükettikten sonra çektiği McDonald's patates mücveri fotoğrafları, Twitter'da beklenmedik şekilde viral oldu ve yüz binlerce kişi tarafından paylaşıldı.

Bir gıda fotoğrafçısının galerisi ne kadar komik olabilir? Eğer çekimler fotoğrafçı alkol tüketildikten sonra yapılıyorsa biraz komik olabilir. Hatta öyle komik olur ki; çekilen fotoğraflar on binlerce kişi tarafından paylaşılıp yüz binlerce kişi tarafından beğenilebilir.

Faustino Limon Jr‏ adlı bir gıda fotoğrafçısı, McDonald's’ın Patates Mücveri adlı ürününün fotoğraflarını çekmek için bir McDonald's mağazasına gitti. Buraya kadar herhangi bir anormallik göremiyoruz.

Sorun şu ki fotoğraflar gece saat 4’te, Faustino alkol tükettiği sırada gerçekleşti. Üstelik fotoğraf çekimi sırasında Faustino tabiri caizse sarhoştu. Hal böyle olunca da fotoğraflar çok da sanatsal olmadı ve Faustino, çektiği fotoğrafları ‘ayılır ayılmaz’ Twitter’da paylaştı.

Faustino’nun fotoğrafları takipçilerinin dikkatini çekti ve tweet, bir anda viral olarak yayılmaya başladı. Faustino Limon Jr’ın McDonald's Patates Mücveri fotoğrafları an itibari ile 154 bin kişi tarafından paylaşıldı ve 686 bin beğeni aldı.