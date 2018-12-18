Yapay zeka kullanarak araştırmalar yapan bir şirket, kadınların Twitter'da her 30 saniyede bir hakarete maruz kaldığını tespit etti.

Uluslararası Af Örgütü'nün (Amnesty İnternational) Element A.I isimli özel bir yapay zeka araştırmacısı şirketle yürüttüğü araştırma oldukça vahim sonuçlar içeriyor. Buna göre 2017 yılında, İngiltere ve ABD'de atılmış 1.1 milyon adet tweet yapay zeka tarafından incelendi ve kadınlara hakaret, tehdit ve taciz içerikli tweetlerin istatistiği çıkarıldı.

778 kadın gazeteci ve politikacılara gönderilen tweetler üzerinden yapılan araştırmada, toplamda 228.000 hakaret içerikli tweet gönderildiği ve bunların her 30 saniyede bir gerçekleştiği ortaya çıktı. Kadınlara yönelik hakaretlerin çoğu ırkçılık temelli yaşanıyor. Bu anlamda hakaret edilenler arasında siyahi kadınların, beyazlara göre %84 oranında daha fazla olduğu ortaya çıktı.

Yapılan çalışmanın makine öğrenimi ile gerçekleştirildiğini açıklayan araştırmacılar, kadınlara hakaret içeren tweetlerin sistematik olarak arttığını belirtti.

Araştırmanın sonuçları elbette Twitter'ın topluluk kurallarını da sorgulatıyor. Bu bağlamda, geçtiğimiz aylarda sosyal medya platformunu daha nezih bir yer haline getirmek için radikal kararlar alan Twitter yönetimi de bu senenin araştırmasını merakla bekliyor olacaktır. Önümüzdeki süreçte Uluslararası Af Örgütü, 2018 rakamlarını açıkladığında çok daha net bir yargıya varmak mümkün olacaktır.