Dünya genelinde milyonlarca üyesi bulunan Twitter, geçtiğimiz çarşamba yaptığı bir açıklamada bazı değişiklikler yaptığını duyurdu.

Bildiğiniz gibi Twitter, kuralları ihlal eden bir tweet belirlediğinde ihlali yapan kişinin bu tweeti silmesini istiyor. Eğer bir tweeti silerseniz o tweetin silinmiş olduğu diğer kullanıcılar tarafından görülmüyordu. Bu durum bazı Twitter kullanıcılarının attıkları tweet'leri inkar etmesini sağlıyor ve bu durum diğer kullanıcılar tarafından hoş karşılanmıyordu.

Artık Twitter, silinen tweetler için kullanıcılara yeni bildirimler gösterecek. Silinen tweetlerin yerine bu tweetin silindiğine dair bir ibare yer alacak. Bu ibare 14 gün boyunca kullanıcıların hesaplarında kalmaya devam edecek ve 14 gün sonra otomatik olarak ortadan kalkacak.

Bir diğer yeni özellik ise görmek istemediğiniz tweetler ile ilgili. Artık bir tweeti görmek istemediğinizi belirtirseniz Twitter akışında aşağıdaki gibi bir ekran karşınıza çıkacak. Göster butonuna tıkladığınızda tekrar aynı tweeti okuyabileceksiniz.

Şu anda bu yeni değişiklikleri belirli bir kesimin kullanımına açan Twitter, bu iki yeni özelliğin önümüzdeki günlerde masaüstü sürümünde ve mobil uygulamada aktif olacağını bildirdi.