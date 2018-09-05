Twitter, en yetkili ismi CEO Jack Dorsey aracılığıyla bir açıklama yaparak tehditkar, kutuplaştırıcı, hakaret ya da küfür içerikli paylaşımların politikalarına aykırı olduğunu güzel bir yolla hatırlattı. Dorsey, bu yolda Trump'ı bile engelleyebileceklerini söyledi.

Sosyal medya, dünya gündeminin yönlendirildiği bir yer oldu. Özellikle 2016 yılında seçilen ve şu sıralar 2020 seçimleri için çalışmalara başlamış durumda olan ABD Başkanı Donald Trump'ın Twitter aktiviteleri kapsamlı etkilere sahip oluyor. Yaptığı bir paylaşımla ülkeleri krize sürüklüyor, bir paylaşımla gündemin nabzını değiştiriyor, savaş tehditleri savuruyor. Anlayacağınız Trump bir Twitter sevdalısı, ancak Google başta olmak üzere Twitter da dahil bazı teknoloji devleri Trump sevdalısı değil.

Twitter politikaları gereği görüşlerinizi uygun bir dille anlatmakta sıkıntı bulunmuyor. Eğer ırkçılık, hakaret veya küfür, kutuplaştırma, asılsız haber gibi paylaşımlar yapmıyorsanız, her türlü görüşünüzü açıklayıp destekleyebiliyorsunuz. 50 milyondan fazla takipçisi olan, dünyanın en güçlü ülkelerinden birisinin tepe ismi Trump'ın paylaşımları ise haliyle daha göz önünde. Yaptığı bir yazım hatası bile haber değeri taşıyor. Bu nedenle Twitter ve diğer platformlar, toplumsal algının yönlendirildiği bir merkez haline geldi. Bu da düşündüğünüzden daha ağır bir yük demek.

Twitter, geçtiğimiz salı günü yaptığı açıklamada, kuralları ihlal eden hiç kimsenin yasaklanmaktan muaf tutulmayacağını hatırlattı. Bunun için de Başkan Trump örnek gösterildi. Sosyal medya devi tarafsız bir platform imajı çizmek için elinden geleni yapıyor. Twitter, herkesin çıkıp aklındakileri dökeceği bir şehir meydanı olmak istiyor. Trump'ın tehditkar paylaşımlarına izin vermesi durumu bu hedefiyle çelişki yaratıyor. Bu nedenle Jack Dorsey ve bütün şirket, ayrımcılık yaptığına dair ciddi eleştriler alıyor.

Dorsey, “Benim rolüm soru sormak ve tarafsız olduğumuzdan emin olmaktır. Kamu yararını gözetmek adına hizmet şartlarımızı sürekli güncelliyoruz” dedi. Kutuplaştırıcı paylaşımların yapıldığı tespit edilen, gerçek kişiler değil de ajanslar tarafından yönetildikleri anlaşılan 4 bine yakın hesabın kapatıldığını hatırlatan Twitter, bu açıklama ve yaptırımlarla olumsuz eleştrilere somut yanıtlar vermeye çalışıyor. Tüm bunlara rağmen toplumsal kutuplaşma, ırkçılık, hakaret veya küfür, savaş tehditleri birer soyut kavramdan ibaret.



Twitter CEO'su Jack Dorsey

Umarız Twitter tarafından ortaya koyulan bu tavır ilerleyen zamanlarda da devam eder ve daha güçlü yaptırımlar görürüz. Zira Twitter kullanan tek ülke ABD değil, ülkemizde de ajanslar tarafından yönetilen hesaplar, yalan haberler, ırkçılık ve kutuplaştırıcı paylaşımlar yapan profiller var. Dünyanın hemen her yerinde aynı durum söz konusu. Twitter, daha kapsamlı çalışmalar yapmadığı sürece Trump'ı bile engellese tartışmalar sürecek gibi görünüyor.