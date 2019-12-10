Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından Twitter, 2019 yılının en fazla retweet edilen paylaşımlarını açıkladı. Popüler K-Pop grubu BTS’in tweetinin ikinci sırada olmasını içine sindiremeyen hayranlar, sadece bir saat içinde söz konusu tweeti liderliğe taşıdı.

2020’e adım adım yaklaştığımız bugünlerde farklı sektörlerden birçok şirket içinde bulunduğumuz yılın ‘en’lerini açıklamaya başladı. Bu şirketlerden biri olan sosyal medya devi Twitter, 2019 yılında en fazla retweet edilen ilk beş paylaşımını listeledi.

Twitter tarafından açıklanan listenin ilk sırasında, ‘World Record Egg’ (@egg_rt_record) adlı hesaptan paylaşılan yumurta tweet bulunuyordu. Bir dönem Instagram’ı da etkisi altına alan yumurta görseli, 957 binden fazla kez retweet edildi. Söz konusu tweet, tarihin ilk Ay turisti olmaya hazırlanan Japon milyarder Yusaku Maezawa’nın 100 milyon yen ödül vaat ettiği paylaşımını geçmek için atılmıştı.

2019'da en fazla retweet alan paylaşım

Tüm dünyayı kasıp kavuran Güney Koreli K-Pop müzik grubu BTS tarafından 9 Haziran’da atılan tweet ise 2019’un en çok retweet edilen ikinci paylaşımı olarak açıklandı. Tutkuyla bağlı oldukları grubu ikinci sırada görmeye dayanamayan hayranlar, kısa sürede sosyal medyada örgütlendi ve sadece birkaç saat içinde BTS’in sevilen üyesi Jeon Jungkook’un dans ettiği videoyu ilk sıraya taşıdı. Bunun üzerine bir paylaşım yapan Twitter, listeyi güncelledi ve birinciliği BTS’in paylaşımına verdi. Söz konusu tweet, an itibarıyla 1 milyondan fazla retweet almış durumda.

Twitter’a göre 2019’un en fazla retweet alan 5 paylaşımı:

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“Haydi hep beraber bir dünya rekoru kıralım ve Twitter’daki en çok retweet edilen tweet olalım. Yusaku Maezawa’nın elinde olan dünya rekorunu kıralım. Bunu yaparız”

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