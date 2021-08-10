Fotoğraf kırpma algoritmasıyla ırkçılık tartışmalarına yol açan Twitter, aynı algoritmasındaki farklı bir problemle yeniden karşımıza geldi. Twitter'ın taraflı davranan algoritmasının fotoğraftaki daha genç, açık tonlu ve feminen yüzlere odaklandığı açıklandı.

Son zamanlarda daha çok CEO’su Jack Dorsey’nin kripto para sektöründeki açıklamalarıyla karşımıza çıkan sosyal medya devi Twitter, uygulamasındaki algoritmaya dayalı problemler sebebiyle bir süredir tartışma konusu olarak kalmıştı. Resimlerin kırpılmasını sağlayan algoritmanın taraflı davranması ve bu sebeple beyaz tenli bireylerin öne çıkarılması, sosyal medya devinin büyük tepki toplamasına sebep olmuştu.

Fotoğrafların elle kırpılmasına izin veren fakat bununla da paçayı kurtaramayan Twitter, ırkçılık gibi tartışmaların ortaya çıkmasına sebep olan algoritmasının önyargılarını bulmak adına bir yarışma başlatmıştı. Şimdiyse yarışmanın sonuçlarıyla karşınızdayız.

Daha genç, parlak ve feminen yüzler tercih ediliyor:

Twitter tarafından ödüllendirilen Bogan Kulynych, Twitter’ın kırpma algoritmasını, yapay zekâ ile geliştirilmiş insan yüzleriyle test etti. Geliştirilen bu yüzler, cilt tonu, yaş ve kilo gibi birçok faktörle birbirlerinden ayrılıyordu. Birbirinden farklı bu yüzlerin test edildiği çalışmadan elde edilen sonuçlar, algoritmanın yüzde 37 oranla daha açık cilt tonu bulunduran fotoğrafları tercih ettiğini gösterdi.

Bunun yanında algoritmanın, yüzde 25 oranla daha feminen, yüzde 18 oranla da genç görünen yüzleri tercih ettiği de kaydedildi.

Yapılan çalışmada algoritmanın her yönüyle incelenmediğinin altı çiziliyor. Bunun yanında kullanılan fotoğraflarda farklı arka planların bulunmasının da yanıltıcı sonuçlar verip vermeyeceği bilinmiyor. Zira çalışmalar tek bir kişi tarafından yapıldığından kişinin kendi düşüncelerini işin içine katıp katmayacağı da söz konusu oluyor.

Twitter, ortaya çıkan sonuçtan memnun kalmış olacak ki Kulynych’i tam 3500 dolarla ödüllendirdi. Kulynych’in çalışmasını detaylı olarak gözden geçirmek isterseniz buradan GitHub sayfasına ulaşabilirsiniz.