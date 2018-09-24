Twitter, sosyal ağda haberiniz olmadan, bir güvenlik açığını kullanarak rastgele kişilere gizli mesajlar gönderebilen bir bug'ın varlığını keşfetti.

Twitter tarafından yapılan açıklamada, güvenlik açığından faydalanan bug'ın özellikle direkt mesajları ya da korunmalı tweetleri etkilediği, bir yılı aşkındır kullanıcıların özel mesajlarının üçüncü taraflara sızdırılıyor olabileceği bildirildi. Uzun zamandır piyasada olduğu belirtilen bu kritik açığın neden farkedilmediği ve önlem alınmadığı merak konusu.

Twitter üzerinden müşteri hizmeti sunan işletmeler arasındaki direkt mesajlara etki eden ve Mayıs 2017'den beri faaliyet gösteren bug'ın yararlandığı güvenlik açığının, 10 Eylül 2018 tarihinde ortadan kaldırıldığı açıklandı. Güvenlik açığının tam olarak giderildiğini belirten Twitter yetkilileri, hangi kullanıcıların mesajlarının sızdırıldığını bilmediklerini ve bilmelerinin pek de mümkün olmadığını aktardı.

Yetkililer, bug'dan 335 milyon kullanıcının yüzde birinden azının etkilendiğini belirttiler. Bu da yaklaşık olarak 3.350.000 kullanıcıya denk geliyor. Eğer hesabınıza başka kişilerin eriştiğini düşünüyorsanız ilk olarak şifrenizi tahmin edilemeyecek, "+, -, büyük harf, küçük harf, rakam"dan oluşan bir şifre ile değiştirmenizi öneririz.

Eğer hala güvenliğinizden endişe duyuyorsanız, "Ayarlar ve Gizlilik > Hesap > Uygulamalar ve Oturumlar" sekmesinde, tanımadığınız veya sizin erişim izni vermediğiniz uygulamalar veya oturumlar varsa, erişim iznini iptal edin/çıkış yapın. Bu sayede hesabınızı güvence altına almış olacaksınız.