Sosyal ağ Twitter'ın hisse senetleri, Michael Nathanson'ın yayınladığı rapor sonrasında nisan ayından bu yana en düşük seviyesini gördü.

Twitter hisseleri, Michael Nathanson'ın yayınladığı araştırma notu sonrasında pazartesi günü borsada %4'lük düşüş yaşayarak 28.43 dolar seviyesinde işlem görmeye başladı. Bu rakam, sosyal ağın nisan ayından bu yana gördüğü en düşük değeri ifade etmekte.

Şirketin hisseleri şu anda haziran ayındaki 47.79 dolarlık fiyatlandırmaya kıyasla yüzde 40 değer kaybetmiş durumda. Buna sebep olan etken ise analist Michael Nathanson'ın yatırımcılara yönelik yayınladığı bir notunda Twitter'ın hisse senedi fiyat trendinde belirsizlikler olduğunu ve Wall Street'in geri kalanının da Twitter'ın artan harcamalarını küçümsemiş olduğunu söylemesiydi.

CNBC'ye konuşan Michael Nathanson, "Sanayi devleri ile rekabet içinde olan ve kanun yapıcılar tarafından kuşatılmış bir şirket için, rapor edilen faaliyet gider artışı inanılmaz düşük bir seviyede. Son 10 çeyreğe bakıldığında, gerçek maliyet artışının yüzde 13 ila yüzde 15 arasında gerçekleştiğini söyleyebiliriz" dedi.

Nathanson, sözlerine şöyle devam etti: "Twitter, temmuz ayında yayınlanan son çeyreğe yönelik kazanç raporunda, aylık aktif kulanıcılarında bir düşüş yaşadıklarını ifade ederek hisse senedi fiyatlandırmasında yüzde %18'e varan bir düşüşe neden oldu.

Sosyal ağın troller, botlar ve komplo teorisyenleri gibi unsurları idare etmesine yönelik artan şikayetler, şirketin ağustos ayı hisse senedi fiyatlarına ciddi bir biçimde yansıdı. Bu problemler, platformun güvenliğinin artırılmasının ciddi bir gereklilik olduğuna işaret ediyor."

Twitter, tüm bu düşüşlere rağmen yıl bazında yüzde 18 oranında değer kazanmış durumda.