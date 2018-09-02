Twitter'da test aşamasında olan özelliğinin gizliliği ihlal ettiğini düşünen kullanıcılar, Twitter'ı adeta linç ettiler.

Twitter, insanlar daha çok ve daha sık iletişim kursunlar diye geliştirdiği iki yeni özelliği test aşamasına soktu. İlk özelliği, şirketin ürün yöneticisi Sara Haider test etmek için ekran görüntüsü olarak paylaştı.

Bu ekran görüntüsüne göre, bir paylaşıma verilen yanıtları iç içe geçmiş şekilde görebileceğimizi anlıyoruz. Haider, takipçilerine bu özellik hakkında ne düşündüklerini söyledi. Genel olarak olumlu tepkiler alan bu özelliğin gerçekten kullanışlı olacağı düşünülüyor.

Ancak diğer yeni özellik için aynı şeyleri söylemek pek mümkün değil. Platforma girdiğinizde çevrimiçi olduğunuzu gösteren bir yeşil nokta uygulaması için hazırlıklar yapılıyor. Oldukça olumsuz eleştiri alan uygulama, aslında ilk defa karşılaştığımız bir şey değil. Facebook ve Instagram’dan aşina olduğumuz bu uygulamanın Twitter'da olmaması, kullanıcılara daha kişisel bir alan tanıdığı için platformun tercih sebebi olmasını sağlıyordu. Bir takipçinin sorusu üzerine Sara Haider, uygulamanın kontrol edilebilir bir şekilde getirileceğini söyledi.