Twitter, iOS kullanıcılarının ana sayfadayken en iyi tweetleri mi en yeni tweetleri mi üstte göreceklerine karar verebilecekleri yeni bir özellik test ettiklerini duyurdu.

Dünyanın en popüler sosyal medya platformlarından biri olan mini blog sitesi Twitter, kullanıcıların fazlasıyla hoşuna gidecek yeni bir özelliği test etmeye başladıklarını duyurdu. Yeni özellik ile birlikte Twitter kullanıcıları, Twitter ana sayfa üzerinde en iyi tweetlerin mi yoksa en yeni tweetlerin mi görüneceğine karar verebilecekler.

Özellik son derece basit bir şekilde çalışıyor; Twitter uygulamasını açtığınızda sağ üst köşede bir buton görüyorsunuz. Bu butona tıkladığınızda ‘En iyi tweetleri üstte gör’ ya da En yeni tweetleri üstte gör’ şeklinde bir seçenekle karşılaşıyorsunuz. Bu seçeneğe dokunursanız uygulama, ana sayfanızı seçiminize göre güncelliyor.

Twitter, söz konusu özelliği şu an için yalnızca iOS platformuna duyurdu. Bu nedenle şu anda az sayıda iPhone ve iPad kullanıcısı özelliği test edebiliyor. Twitter, özelliğin Android platformuna ya da web siteye gelip gelmeyeceği hakkında bir bilgi paylaşmadığından bunu öğrenmek için özellik tüm iOS kullanıcılarına sunulana kadar beklememiz gerekebilir.