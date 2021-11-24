Twitter'ın bir süredir varlığı bilinen kaybolan tweetler sorunu, iOS kullanıcıları için tarih oldu. Eylül ayından beri varlığı bilinen sorun, artık yalnızca bazı Android kullanıcılarını etkiliyor.

Twitter kullanan bazı tüketiciler, bir süredir oldukça can sıkıcı bir sorun yaşıyorlardı. Bu sorun, gezinti yapılan sayfanın otomatik olarak yenilenmesine yol açıyor, okunmakta olan bir paylaşım aniden kayboluyordu. Üstelik can sıkan ve Twitter deneyimini alt üst eden sorun, cihaz ayrımı da yapmıyordu. iOS, Android ve web sürüm kullanıcıları, aynı sorunu yaşıyorlardı.

Twitter tarafından yapılan açıklamalarda, web sürümden sonra iOS kullanıcılarının da kaybolan tweet sorunu yaşamayacaklarını duyurdu. Bu duyuru üzerine Android kullanıcılarının tepkisiyle karşılaşan şirket, Android ekosistemi için de çalışmalarını sürdürdüklerini ve sorunun çok kısa bir süre sonra tüm kullanıcılar için tarih olacağını açıkladı. Ancak Android ekosistemindeki düzeltme için net bir tarih verilmedi.

Eylül ayından beri biliniyor

Kaybolan tweetler sorunu, kullanıcılar için yeni bir mesele değil. Öyle ki eylül ayından beri sayısız bildirim ve şikayet var. Bazı kullanıcılar, yaşanan sorun nedeniyle tweetlerin büyük bir bölümüne ulaşamaz hale geldiklerini söylemişlerdi. Neyse ki şimdi o sorunlar giderilmeye başlamış durumda.

Twitter, 2021 yılını oldukça hareketli geçirdi. Kullanıcılar bir özelliğe alışmadan yeni bir özellikle daha tanışma imkanı yakaladılar. Ayrıca "Fleets" olarak isimlendirilen ve Instagram'ın hikayelerine benzeyen bir özellik, yeterince ilgi görmediği için kaldırıldı. Neyse ki şirket, tüm bu yeniliklerin geldiği ve hatta gittiği süreci iyi bir şekilde yönetebildi...