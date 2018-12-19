Twitter, Kronolojik Zaman Tüneli Özelliğine Geri Dönüyor

Uzun süredir platform üzerinde radikal çalışmalar yapan Twitter, senelerdir istenen 'tweet'in atılma zamanına göre sıralanmış zaman tüneli' özelliğini kullanıcılarla geri veriyor.

Geçtiğimiz yıllarda, birden bire kimsenin hoşuna gitmeyen bir Twitter yeniliği ile karşılaşmıştık. Normalde tweetleri, gönderilme sırasına göre sıralayan Twitter birden bire enteresan bir algoritmaya geçiş yapmıştı.

Sizi Twitter'da tutmak için o an daha fazla etkileşim alan, kullanıcıların daha fazla ilgi gösterdiği tweetleri öne almasıyla başlayan bu süreç, gittikçe karmaşık bir hal almaya başlamıştı. Öyle ki belirli bir saatte atılmış tweetleri görebilmek için akla karayı seçmeniz gerekiyordu. Ancak tüm bu çile artık son buluyor.

2018'in Eylül ayında, kullanıcılara kronolojik zaman tüneli özelliğini geri vereceklerini açıklayan Twitter, bu sözünü en sonunda tutuyor. 'Sparkle' adı verilen bu özellik sayesinde, tek tuşla kronolojik ve sıralanmış zaman tüneli arasında geçiş yapabiliyorsunuz. Şu an için bu özellik sadece iOS kullanıcılarının beğenisine sunulsa da diğer platformlara da çok yakın zamanda gelecek.