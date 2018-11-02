Son günlerde Twitter kullanıcılarının bir hayli canını sıkan fotoğraf ve videoların yüklenmemesi sorunu bugün de devam ediyor.

Birkaç gündür sosyal medya devi Twitter'da ciddi problemler yaşanıyor. Özellikle fotoğraf ve videoların yüklenmemesi ve sayfa açılış hızlarındaki ciddi düşüşler kullanıcıların canını sıkmaya devam ediyor.

Söz konusu sorunun genellikle web sürümünde olduğunu belirten Twitter kullanıcıları, mobil uygulamalarda da zaman zaman aynı sorunun oluştuğunu ifade ediyor. Twitter'dan henüz bir açıklama gelmese de sorunun site kaynaklı mı yoksa internet dağıtıcı firmalardan kaynaklı mı olduğu bilinmiyor.

Atılan tweet'lere baktığımızda vpn kullanarak siteye girmeye çalışan kullanıcılar, sorunun ortadan kalktığını belirtiyor. Şimdilik sorunun kaynağı net olarak bilinmese de kullanıcılar attıkları tweetlerde bu sorundan fazlasıyla şikayetçi olduklarını dile getiriyor.